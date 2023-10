Crash-test en conditions réelles : les véhicules électriques Mercedes-Benz toujours aussi sûrs

Avec le premier crash-test public au monde impliquant deux véhicules entièrement électriques, Mercedes-Benz va au-delà non seulement des exigences légales, mais aussi de celles du secteur de la notation. Euro NCAP prescrit un test de choc frontal utilisant un chariot de 1.400 kg doté d’une barrière en nid d’abeille en aluminium reproduisant l’avant d’un autre véhicule. Conformément au cahier des charges, le véhicule d’essai et le chariot entrent en collision avec un chevauchement et à une vitesse de cinquante km/h. Mercedes-Benz, cependant, a utilisé deux vrais véhicules, un EQA et un EQS SUV, qui sont nettement plus lourds - pesant respectivement environ 2,2 et trois tonnes. De plus, les deux modèles étaient plus rapides, chacun roulant à 56 km/h : l’énergie globale de la collision était donc bien supérieure à celle requise par la loi. La déformation importante des véhicules à la suite de la collision peut sembler alarmante pour les profanes. Pour les ingénieurs de Mercedes-Benz, cela montre cependant que ces véhicules ont été capables d’absorber efficacement l’énergie de la collision en se déformant. En conséquence, la cellule de sécurité des passagers des deux modèles électriques est restée intacte et les portes ont toujours pu être ouvertes. En cas d’urgence, cela permettrait aux occupants de sortir du véhicule par eux-mêmes ou aux premiers intervenants et au personnel de secours de les atteindre. Le système haute tension de l’EQA et de l’EQS SUV s’est désactivé automatiquement lors de la collision.

Le crash-test réalisé au centre technologique dédié à la sécurité des véhicules de Sindelfingen démontre la philosophie de sécurité de Mercedes‑Benz en situation réelle : Construire des voitures qui résistent non seulement aux scénarios de crash-tests définis, mais également aux accidents réels. Le scénario de test impliquant une vitesse de 56 km/h et un chevauchement frontal de 50% correspond à un type d’accident courant sur les routes de campagne, par exemple lors d’une manœuvre de dépassement ratée. La vitesse sélectionnée pour le test tient compte du fait que, dans un accident réel, les conducteurs tenteraient toujours de freiner avant le pire cas de collision.

« La sécurité fait partie de l’ADN de Mercedes-Benz et constitue l’un de nos principaux engagements envers tous les usagers de la route. Pour nous, protéger des vies humaines n’est pas une question de système de transmission. Le récent crash-test impliquant deux véhicules entièrement électriques le démontre. Il prouve que tous nos véhicules ont le même niveau de sécurité, quelle que soit la technologie qui les propulse. Nous travaillons dur pour réaliser notre vision d’une conduite sans accident qui va au-delà des objectifs de "Vision Zéro" fixés par l’OMS et les commissions régionales des Nations Unies. Nous ne voulons pas seulement zéro décès dans un accident de la circulation en 2050 et réduire de moitié le nombre de morts et de blessés graves sur la route en 2030 par rapport à 2020. Notre objectif en 2050 est zéro accident impliquant un véhicule Mercedes-Benz », a affirmé Markus Schäfer, membre du Conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG, directeur de la technologie.

L’EQA et l’EQS SUV transportaient chacun deux mannequins adultes – trois femmes et un homme. L’analyse de 150 points de mesure par mannequin indique un faible risque de blessures graves, voire mortelles. Cela signifie que les zones de déformation définies et les systèmes de retenue avancés des deux véhicules offrent un excellent potentiel de protection aux occupants lors d’un accident de cette gravité. Tous les équipements de sécurité, tels que les airbags et les rétracteurs de ceinture avec limiteurs d’effort, ont fonctionné comme prévu. Le crash-test a ainsi confirmé les résultats que les ingénieurs avaient calculés précédemment dans de nombreuses simulations informatiques. Les tests de véhicules en situation réelle servent toujours également de comparaison finale avec les simulations. En outre, le crash-test montre clairement que la compatibilité (à savoir l’interaction des structures de déformation des différents véhicules impliqués dans un accident) fait partie des exigences de sécurité des voitures Mercedes-Benz.

« Ce crash-test impliquant deux véhicules électriques, que nous avons évoqué publiquement pour la première fois de cette façon, souligne notre engagement à construire les véhicules les plus sûrs au monde. Les quatre mannequins, femmes et homme, ont satisfait aux limites biomécaniques lors de cette collision extrêmement grave. Cela démontre notre expertise en matière de sécurité des véhicules électriques », a indiqué Paul Dick, responsable de la sécurité des véhicules chez Mercedes-Benz AG

Un autre objectif de ce crash-test était le type de mannequin que les experts en sécurité ont mis sur le siège conducteur des deux véhicules : l’Hybrid III 5e centile femelle, qui est le mannequin féminin actuellement utilisé dans l’industrie automobile pour les tests de collision frontale. Cela correspond à une femme mesurant environ 1,5 mètre et pesant environ 49 kilos. Selon les statistiques sous-jacentes, seulement cinq pour cent des femmes dans le monde sont plus petites ou plus légères. Depuis de nombreuses années, Mercedes-Benz utilise des tests de collision frontale avec des mannequins féminins du cinquième centile sur le siège avant pour concevoir ses systèmes de protection destinés au plus large éventail de clients possible. Les évaluations des associations de protection des consommateurs ainsi que diverses exigences légales dans le monde entier incluent désormais des spécifications pour des tests avec des mannequins féminins du cinquième centile. Une autre femelle du cinquième centile était passagère de l’EQA. Sur le siège passager de l’EQS SUV se trouvait un mannequin hybride III du 50e centile, représentant un homme de 78 kilogrammes et de taille moyenne.

« Chez Mercedes-Benz, nous utilisons des mannequins féminins depuis plus de 20 ans. Il ne s’agit pas de poupées humaines, mais d’instruments de mesure. Lors de la conception de l’équipement de mesure, le poids et la taille des sexes des mannequins sont dérivés de données humaines réelles, le mannequin femme correspondant à l’anatomie féminine », a précisé Hanna Paul, Head of Dummy Technology, Mercedes-Benz AG.

Mercedes-Benz a mis au point un concept de protection haute tension à plusieurs niveaux pour ses véhicules électriques. Ce système comporte huit éléments clés pour assurer la sécurité de la batterie et de tous les composants ayant une tension supérieure à soixante volts. Parmi les exemples figurent un câblage positif et négatif séparé et un système haute tension auto-surveillé qui s’éteint automatiquement en cas de collision grave. Dans de nombreux cas, les normes de sécurité internes élevées de l’entreprise dépassent les exigences légales ou celles des organisations de protection des consommateurs. Mercedes‑Benz l’a une fois de plus démontré de manière impressionnante avec ce dernier crash-test.

Depuis 2016, Mercedes-Benz effectue des crash-tests dans le nouveau centre technologique dédié à la sécurité des véhicules de Sindelfingen. Ce centre de tests est l’un des plus grands et des plus modernes du genre au monde. Il dispose de trois pistes de collision très flexibles menant à une vaste zone sans support mesurant plus de 8.000 mètres carrés (90 m × 90 m). Sa capacité est également impressionnante : Rien qu’à Sindelfingen, Mercedes-Benz effectue chaque année jusqu’à 900 crash-tests et 1.700 tests sur traîneau.

La marque à l’étoile a plus de soixante ans d’expérience en matière de crash-tests. Cette expérience, alliée à l’analyse de l’unité Recherche sur les accidents du groupe, constitue la base de la philosophie de sécurité en conditions réelles. Fondée en 1969, l’unité Recherche sur les accidents analyse les accidents impliquant des véhicules Mercedes-Benz modernes. L’objectif est de comprendre comment les accidents se produisent et quels systèmes de sécurité auraient pu les éviter ou réduire leur gravité.

D’après communiqué