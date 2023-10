ESET lance la nouvelle gamme pour les particuliers

Le leader européen de la sécurité informatique, ESET, lance en novembre la nouvelle version de sa nouvelle gamme pour les particuliers. Le directeur marketing de l’entreprise, Bruno Bonny, nous en parle.

Quelles sont les cyber-menaces les plus répandues actuellement ?

Il existe, aujourd’hui, une grande quantité de cyber-menaces et différents piliers qui confrontent les cyberattaques. De l’extorsion des données, en passant par les ransomwares pour acquérir directement une rançon moyennant finance, à l’usurpation d’identité…, il y a un large périmètre de cyber menaces tant en entreprise que chez les particuliers.

Les menaces auxquelles sont exposées les entreprises deviennent d’ailleurs un axe majeur dans un monde où les pirates sont regroupés dans des organisations avec des business models de plus en plus lucratifs. Des gouvernement et des administrations usent, également, de ces menaces pour conquérir d’autres parts de marché, collecter des informations ou encore obtenir des brevets… pour mettre à mal un pays.

Quels sont les produits phares que propose ESET ?

ESET propose une large gamme de produits de sécurité qui vient s’étoffer avec l’innovation pour contrer les menaces cybernétiques.

Nous disposons, bien évidemment, du socle qu’est le endpoint ; l’agent installé sur la machine pour la protéger en se basant sur différentes technologies qui vont s’activer en fonction de chaque type de menace et avoir une action proactive pour ainsi mettre la menace en quarantaine en fonction et ensuite la traiter.

Cependant, comme cela ne suffit plus, nous avons développé des technologies EDR (Endpoint Detection and Response). Ainsi, par le biais d’un disque de compromission, ces technologies vont scruter l’ensemble du système d’information, fouiller et remonter des alertes qui sont potentiellement dangereuses avant une phase d’exécution ou même une alerte de l’endpoint. Cela nécessite la collecte d’une grande quantité de données sur le réseau qui va permettre une analyse et une compétence dont nos partenaires disposent.

Qu’en est-il de la nouvelle gamme pour les particuliers ?

Comme chaque année, nous lançons en novembre la nouvelle version de notre gamme grand public. ESET a pour vocation de couvrir l’ensemble des utilisateurs, qu’ils soient professionnels comme salariés ou à titre individuel chez eux. Cette mise à jour de la gamme sort sur le marché avec son lot d’évolutions technologiques, notamment de nouveaux modules de protection d’identité capable de vérifier s’il y a eu déjà des fuites de données personnelles, si ces données ont été corrompues ou utilisées sur le Dark Web ou sur d’autres plateformes. L’objectif étant de faire un état des lieux et donc de prévenir l’usurpation d’identité pour les particuliers.

Des petits conseils pour les utilisateurs ?

Côté entreprise, il est clair que la formation des collaborateurs aux risques cybernétiques avec les bonnes pratiques qui sécurisent, au quotidien, les systèmes d’information avec l’installation de bons niveaux de sécurité, de bons verrous, peut parfois être mal perçue par les employés parce qu’ils se trouvent bloqués. Il faut, toutefois, leur inculquer le comment du pourquoi.

Côté particulier, il est évident qu’il faut toujours faire attention puisqu’on travaille avec de plus en plus de devices. Les adolescents baignent dans le digital et ne se rendent pas forcément compte du danger de la collecte de données. Il est important que chaque personne prenne en compte le risque de s’exposer sur le net ; cette autoroute qui a aussi ses normes de sécurité.

N.J.