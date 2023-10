La Fondation Orange Tunisie en partenariat avec l’association Jeunes Science de Tunisie lance un 9e FabLab Solidaire à Gafsa

Depuis 2012, la Fondation Orange Tunisie a pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous les Tunisiens. Dans ce cadre, le programme des FabLabs Solidaires a été lancé en 2015 pour appuyer cette ambition.

Avec 8 FabLabs Solidaires opérationnels à la Cité El Khadhra, à Bab Dzira, à Orange Digital Center au Lac, au Collège pilote Abou el Kacem Chebbi à Gabès, à la Technopole de Sfax, à la pépinière d’entreprises de Sousse, à la pépinière d’entreprises de Mahdia et un FabLab Solidaire mobile qui sillonne toute la Tunisie, gérés par nos partenaires associatifs « Association Jeunes Science de Tunisie », « EL Space », « Djagora », « Junior Entreprise ENISo » et « Cit’ESS, la Fondation Orange Tunisie souhaite être au plus proche des jeunes afin d’agir pour leur avenir en leur donnant l’opportunité de se réinventer grâce aux nouvelles technologies. Avec ces FabLabs Solidaires, l’objectif est de les former aux outils numériques pour développer leurs compétences, améliorer leur employabilité et éveiller en eux une vocation pour les métiers du numérique ou pour l’entrepreneuriat.

Ce 9e FabLab Solidaire « FabLab AJST Gafsa », atelier de fabrication numérique accessible à tous, est situé à l’ISET de Gafsa. Il est géré en partenariat avec l’association Jeunes Science de Tunisie et met à disposition de ses bénéficiaires des outils numériques comme l’imprimante 3D, la fraiseuse numérique, la découpeuse laser… pour le prototypage mais aussi des équipements high-tech et un espace dédié pour l’immersion dans le monde de la réalité virtuelle/réalité augmentée.

Son inauguration s’est déroulée en présence de Mohamed Fadhel Saad, Directeur de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Gafsa, de Badreddine Lasmar, Président de l’association Jeunes Science de Tunisie et de Maya Jerbi, Présidente de la Fondation Orange Tunisie.