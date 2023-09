Zied Ghanney : je fais encore l'objet d'une interdiction de voyage

Le membre d’Attayar et ancien élu, Zied Ghanney a affirmé qu’il faisait encore l’objet d’une interdiction de voyage sans avoir été auditionné. Il a expliqué que la chambre d’accusation n’a toujours pas fixé de date.

S’exprimant le 28 septembre 2023 durant « La Matinale » de Wissal Kassrawi Gharbi sur Shems Fm, Zied Ghanney a indiqué que cette interdiction de voyage l’a empêché de rejoindre sa famille. Il a estimé qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits et à ses libertés. Il a évoqué l’arrestation du caricaturiste Tawfiq Omrane en raison des dessins qu’il a publié. N’importe qui, selon lui, peut faire l’objet d’une telle atteinte, et même en l’absence d’élément justifiant l’arrestation ou l’interdiction de voyage.

Par ailleurs et s’exprimant au sujet de la question migratoire, Zied Ghanney a estimé que ce sujet devait faire l’objet d’une approche globale. « Il s’agit d’une affaire relevant des droits. Elle doit être étudiée au plus haut niveau… Nous avons exprimé, dans le passé, notre refus quant à l’accord de partenariat… Aujourd’hui, nous nous retrouvons au cœur de déclarations s’inscrivant dans le cadre de conflits politiques en France et touchant à notre souveraineté », a-t-il déclaré au sujet des récentes déclarations du président français, Emmanuel Macron.

Zied Ghanney a considéré qu’Attayar restait attaché à la préservation de la Tunisie et de sa souveraineté qu’il soit au pouvoir ou à l’opposition. Il a considéré que les déclarations du président français y portaient atteinte. Il a dénoncé l’adoption d’une approche rabaissante au sujet de la relation avec la Tunisie. L’ancien élu a expliqué que son parti avait dénoncé cela et qu’il n’y avait pas lieu de permettre à des étrangers de garder les frontières tunisiennes.

S.G