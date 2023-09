Le ministère des Affaires sociales tente de faire annuler la grève des transporteurs de carburant

Imprimer

Salouen Smiri, secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, est intervenu, mercredi 27 septembre 2023, dans l’émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM.

Au micro de Jihen Miled, il a affirmé que le ministère des Affaires sociales mène, en ce moment, des consultations pour rapprocher les points de vue de la fédération et de la Chambre syndicale du transport relevant de l’Utica et tenter d’annuler la grève des transporteurs de carburant, prévue les 29 et 30 septembre.

La fédération avait émis un préavis de grève de deux jours, pour les 31 août et 1er septembre 2023. Elle a reporté cette grève à deux reprises au 14 et 15 septembre puis au 29 et 30 septembre.

Le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

M.B.Z