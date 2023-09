Le PDG de la SNDP-Agil rassure les automobilistes : il n’y aura pas de pénurie de carburant !

Le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil), Khaled Bettin, a appelé, mercredi 27 septembre 2023, les automobilistes tunisiens à ne pas céder à la panique et à la frénésie, suite à la grève annoncée des transporteurs de carburant. Et de rassurer que tous les types de carburant seront disponibles dans les stations-service Agil.

En effet, les stations-service ont été prises d’assaut la veille et depuis elles ne désemplissent pas. La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) avait décidé de maintenir la grève prévue dans le secteur de transport des carburants pour les 29 et 30 septembre 2023, suite à l’absence lors de la séance de négociation des représentants du patronat, après la réunion du 11 septembre dernier.

M. Bettin a affirmé au micro de Jihene Miled dans son émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, que depuis la veille il a coordonné avec le PDG de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie afin d’éviter une pénurie de carburant.

« Nous avons suffisamment de carburant et des navires transportant du carburant sont actuellement en Tunisie et certains ont commencé à décharger leur cargaison. L’approvisionnement sera continu, notre société disposant de ses propres camions de transport. Ainsi, si la grève a lieu, les stations-service Agil seront approvisionnées à travers la Tunisie », a-t-il soutenu.

Il a aussi révélé que certaines sociétés de transport de carburant ne veulent pas prendre part à la grève. Et d’appeler dans ce cadre au respect du droit et de la liberté de travail, et à ne pas entraver les camions.

Khaled Bettin a martelé : « Vous nous avez testés dans le passé et ce que nous avons dit s’est toujours révélé juste. Ayez confiance en nous, il n’y aura pas de pénurie de carburant dans le pays ne vous inquiétez pas. Et même si la grève de deux jours a lieu, ce n’est pas la fin du monde, vous trouverez vos besoins en carburant et les transporteurs de carburant reprendront leur travail ».

Rappelons que la fédération avait émis un préavis de grève de deux jours, pour les 31 août et 1er septembre 2023. Elle a reporté cette grève à deux reprises au 14 et 15 septembre puis au 29 et 30 septembre.

Le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

