Nissan dévoile le Concept 20-23

Un tout nouveau concept-car électrique urbain et sportif baptisé Nissan Concept 20-23 a été dévoilé, récemment, pour célébrer le 20e anniversaire de l'implantation de Nissan Design Europe (NDE) à Londres.

Le Nissan Concept 20-23 a été conçu par une équipe comprenant certains des plus jeunes membres de NDE, avec pour mission d'imaginer - sans contrainte - une voiture qu'ils aimeraient conduire dans les rues de la ville où ils travaillent.

Le nom Concept 20-23 fait référence aux vingt ans de NDE au cœur de Londres, ainsi qu'au numéro traditionnel deux (ni) trois (san) de l'entreprise, et bien sûr à l'année en cours. Il perpétue également une longue tradition Nissan consistant à apporter une touche ludique et excitante à l'univers des berlines et des voitures urbaines. Fort de l'héritage des modèles dits "Pike" de Nissan, tels que la Be-1, la Pao, la Figaro et la S-Cargo, le Concept 20-23 apporte un regard contemporain à cette tradition des petites voitures.

La modernité de cette petite voiture ludique s'inspire à la fois du monde de la course en ligne et de la participation de Nissan à la Formule E. La carrosserie à trois portes avec hayon du Concept 20-23 présente des ajouts aérodynamiques extrêmes à l'avant et à l'arrière, avec de grandes jupes qui dirigent le flux d'air depuis l'avant de la voiture à travers des ouvertures pour refroidir les freins, puis dans des extracteurs situés juste derrière les roues avant.

Le nez de la voiture est constitué d'un plan plat qui s'incline jusqu'à la partie supérieure du capot, donnant à l'avant un aspect étonnamment lisse. C'est là que sont positionnés les projecteurs, constitués d'un fin demi-cercle supérieur et inférieur en LED, l'ensemble intégrant également les clignotants.

Ces projecteurs donnent à la face avant du Concept 20-23 une allure sympathique, au milieu des formes complexes qui dirigent le flux d'air.

L'aspect musclé des flancs de la voiture est dû aux généreux passages de roues qui enveloppent des jantes de grande taille montées de pneus à profil bas. La partie supérieure des passages de roues avant et arrière est dotée de grilles d'aération pour réduire la pression susceptible de créer une résistance à l'air dans l'arche.

La courbure des passages de roues se termine brusquement au niveau de la partie inférieure de la porte avec une sortie d'air de forme géométrique située derrière la roue avant. Et la même forme sur les passages de roue arrière permet au flux d'air de refroidir les freins arrière. Les jupes se prolongent sur le côté de la carrosserie tout du long de la partie inférieure de la voiture.

À l'arrière, un grand becquet monobloc émerge harmonieusement du rail de toit, avec des ailerons aux extrémités qui se courbent depuis la verticale proche du montant C jusqu'à l'élément horizontal incliné qui génère la force d'appui. La visibilité arrière n'est pas compromise par ce becquet, évitant ainsi un problème dont souffrent souvent les voitures de sport équipées de ce type d'appendice.

À l'instar les projecteurs avant, chacun des feux arrière est constitué d'une fine LED formant deux demi-cercles, supérieur et inférieur. Ils créent un contraste fort avec les formes carrées de la partie basse de la voiture, imposées par la gestion du flux d'air et la maximisation de l'appui aérodynamique. Toute la largeur de la voiture est soulignée par une barre horizontale qui définit les contours du hayon arrière en dessinant ce qui ressemble à un sourire.

Une fine prise d'air est intégrée au toit de la voiture, à la jonction avec le haut du pare-brise, permettant une ventilation idéale de l'habitacle.

La peinture extérieure grise a une finition texturée, donnant l'impression que la voiture est taillée dans une seule pièce de métal. Le numéro fétiche de Nissan – 23 – figure sur les trois-quarts arrière du véhicule.

Pour le Concept 20-23, l'équipe de designers d'intérieur a créé un habitacle qui reflète la nature extrêmement sportive suggérée par l'extérieur de la voiture. Tout d'abord, l'entrée se fait par deux portes à ouverture en élytre qui pivotent vers le haut à partir de la base du montant A.

Une barre de renfort recouverte d'un rembourrage en mousse pour protéger les coudes traverse les ouvertures des portes, obligeant le conducteur et le passager à l'enjamber pour atteindre leur siège. Les deux sièges baquets offrent un soutien parfait, tout en restant confortables. Ils sont garnis d'un tissu blanc cassé, avec un grand appui-tête rappelant les voitures de course.

Face au conducteur, la longue colonne de direction se termine par un volant sport rectangulaire orné de multiples commandes et réglages. Des palettes permettant de régler les performances du groupe motopropulseur électrique et des commandes supplémentaires sont à portée de main derrière le volant.

La colonne de direction est tenue par un support en fibre de carbone qui est lui-même boulonné à la base de la console centrale.

Entre les deux passagers, deux poutres métalliques maintiennent la console centrale en position et sont boulonnées à la "colonne vertébrale" de la voiture qui apparaît au sol. Un extincteur est monté sous ces deux barres de renfort.

L'habitacle est une interprétation futuriste de celui d'une voiture de course. Les distractions superflues sont réduites au minimum avec seulement deux écrans affichant des informations vitales. Une approche inspirée des véritables voitures de compétition – comme la monoplace Nissan de Formule E – et des simulateurs de course en ligne.

D’après communiqué