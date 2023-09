Abdellatif Mekki : les slogans de Kaïs Saïed sont en contradiction avec ses décisions

Le secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (travail et réalisation, ndlr), Abdellatif Mekki, a considéré que le Conseil national des régions et des districts n’aura pas de véritable rôle à jouer. Il a rappelé que la constitution octroyait les pleins pouvoirs au président de la République, Kaïs Saïed.

Invité le 26 septembre 2023 de Khouloud Mabrouk à « Fi 90 dkika » sur IFM, Abdellatif Mekki a indiqué que les prérogatives du Conseil national des régions et des districts étaient limitées. Il a estimé qu’il jouera le rôle d’élément de décor. « Le taux de boycott sera aussi élevé que celui des élections législatives… Ils font ce qu’ils veulent… L’Isie a annulé la tenue des élections municipales au profit de ce deuxième conseil… Il s’agit d’une décision politique. De quel droit l’Isie prend-elle ce genre de décision ? Il s’agit d’une prise de position en faveur du calendrier de Kaïs Saïed », a-t-il critiqué.

Abdellatif Mekki a estimé que la situation du pays reflétait plusieurs dépassements et atteintes. Il a expliqué que la diplomatie tunisienne était connue pour être fondée sur la sagesse, la raison et l’ouverture d’esprit. Ceci n’est pas contradictoire à la défense de la souveraineté nationale et des droits des Tunisiens. Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, est obligé, selon lui, de suivre les pas de Kaïs Saïed, qui adopte une autre approche.

M. Mekki a considéré que les politiques et décisions du président de la République étaient contradictoires aux slogans qu’il évoque continuellement. S’opposer à la visite d’une délégation étrangère doit s’inscrire dans le cadre d’une politique visant un objectif défini par le président, le ministère des Affaires étrangères et la société civile.













« Je ne sais pas si la visite de la délégation de la Commission européenne avait été fixée d’avance… Les raisons du report de la visite doivent être mentionnées… Personne ne s’oppose à l’idée de compter sur nos propres moyens… Plusieurs slogans scandés par Kaïs Saïed font partie de l’héritage de la révolution… Nous ne devons pas nous limiter aux slogans. Il nous faut des stratégies et des politiques », a-t-il poursuivi.

Revenant sur les négociations menées avec l’Union européenne, Abdellatif Mekki a considéré que la Tunisie aurait dû faire participer d’autres pays tels que la Mauritanie, l’Algérie et les pays du Sahara. Kaïs Saïed a essayé, selon lui, de trouver un substitut au Fonds monétaire international. Il n’a, au final, pas obtenu de financement.

Abdellatif Mekki a évoqué une volonté de porter atteinte aux partis politiques. Les régimes de Bourguiba et de Ben Ali ont, selon lui, fait appel aux mêmes pratiques et ont essayé d’exclure les partis. Il a mis en garde contre ce genre de pratique. Il a considéré que les pros-Saïed agissaient d'une façon similaire à un parti politique. Ils ne peuvent pas créer officiellement un parti sous peine de remettre en question les déclarations du président à ce sujet.

Abdellatif Mekki a considéré que les partis politiques finiront par triompher. Il s’agit d’un élément essentiel dans les démocraties. Néanmoins, ces structures doivent opérer une autocritique et accepter les critiques. Il a considéré que les partis politiques ne devaient pas avoir comme objectif d’écarter Kaïs Saïed. Un candidat unique représentant l’opposition doit être entouré d’une équipe et présenter un programme et une vision convaincante.





