Kaïs Saïed se déplace au siège de la BNA

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, jeudi 14 septembre 2023, au siège de la BNA (Banque nationale agricole), pour examiner les différents dépassements enregistrés dans cette banque.

Le président de la République assure avoir constitué, lui-même le dossier. « Je n’ai pas eu recours à la Commission tunisienne des Analyses financières (Ctaf). Il est relatif aux dépassements enregistrés dans cette banque. Vous savez, la BNA a été créée pour soutenir l’agriculture et les petits agriculteurs. Cependant, aujourd’hui, les petits agriculteurs ont été délaissés. Les prêts accordés à certaines personnes et à des sociétés fictives sans la moindre garantie constituent une violation de la loi et une dilapidation des biens publics».

Le président de la République a tenu à citer un exemple de dépassement, assurant que ce travail aurait dû être effectué par une partie n’ayant pas accompli sa mission. « Le montant dû à une personne s’élève à presque 24 milliards [24 millions de dinars, ndlr]. Il n’y a aucune garantie présentée, mais il n’y a aussi aucune transaction effectuée en 2021 et en 2023. Pire encore, on lui accorde un nouveau crédit sans la moindre garantie pour pouvoir payer les intérêts de l’ancien crédit. Ceci est un seul exemple et les exemples sont nombreux ».





Ainsi, le président de la République a assuré que la situation ne pouvait continuer de la sorte, après avoir listé une série de personnes et d’entreprises ayant contracté des crédits sans présenter de garantie, dont un journaliste. Il a ajouté que ces crédits devraient être dédiés aux petits agriculteurs.

« Nous menons une guerre contre la corruption et nous allons y faire face. J’appelle tous les citoyens intègres à se tenir unis pour assainir l’administration et le pays. [...] La BNA est une banque publique et elle doit se porter garante des biens des Tunisiens. Cela doit être, également, le cas des banques commerciales qui, elles aussi, doivent entretenir la transparence et l’intégrité ».





Le président de la République a indiqué que le commun des citoyens est obligé de construire un dossier solide pour pouvoir acquérir un bien immobilier, alors que certaines personnes obtiennent des dizaines de milliards sans fournir la moindre garantie. « Aujourd’hui, nous sommes appelés à récupérer les biens spoliés à l’étranger, comme l’argent peut être dérobé à l’intérieur! Quelle banque à travers le monde est capable d’accepter d’accorder des crédits sans garanties…Jusqu’à quand et jusqu’où ? Ce dossier, je l’ai constitué moi-même… Je poursuivrai les enquêtes en personne ».

Il a ajouté que même un journaliste est impliqué dans ces dossiers. « Par la suite, ils nous parlent de la liberté d’expression », a-t-il martelé.





La directrice générale adjointe de la BNA, Arbia Alaya,présente à la réunion, a indiqué au président de la République avoir été diffamée par la presse au nom de la liberté d’expression, soulignant : « Nous étions contents par la mise en place du décret 54, mais il n’a pas été appliqué. Nous subissons de grandes pressions ». Elle a ajouté : « Nous vous appelons à éclaircir la loi relative aux entreprises communautaires, afin de pouvoir les financer».





S.H