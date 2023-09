Kaïs Saïed appelle à finaliser rapidement le mouvement diplomatique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 14 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, au palais de Carthage.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la nécessité de finaliser rapidement le mouvement diplomatique afin que les nouveaux ambassadeurs et consuls puissent prendre leurs fonctions.





Le président de la République a souligné l'importance pour chaque ambassadeur de représenter la Tunisie de la meilleure manière possible dans n'importe quelle capitale et dans n'importe quelle circonstance, tout en se rappelant qu'il représente un État indépendant et souverain, dont la souveraineté appartient uniquement au peuple tunisien.

Il a également rappelé les missions confiées aux consuls et l'importance de leur responsabilité dans la facilitation des services aux Tunisiens résidant à l'étranger.





Par ailleurs, la question de la récupération des biens spoliés a été à nouveau abordée, à travers une action diplomatique intensifiée et de nouvelles approches, en coordination avec tous les ministères concernés à l'intérieur du pays et en collaboration avec tous les pays à l'étranger, en particulier dans le cadre des organisations internationales et régionales, car ces fonds appartiennent au peuple tunisien et ce droit ne se prescrit jamais.





