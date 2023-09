Majdi Karbai : la colère et les critiques montent en Europe contre le MoU avec la Tunisie

Imprimer

L’ancien député Majdi Karbai a publié, dans la soirée de mardi 12 septembre 2023, un statut sur sa page Facebook assurant que la colère et les critiques montent en Italie et en Europe contre le mémorandum d’entente signé avec la Tunisie à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Selon Majdi Karbai, une députée européenne, la Belge Assita Kanko, avait fortement critiqué ce MoU alors que 2.000 migrants clandestins venant de Tunisie accostaient à Lampedusa durant les dernières 24 heures. « L’Europe danse avec le diable », a-t-elle affirmé selon Majdi Karbai.

Le flux incessant de migrants clandestins a suscité l’ire des Italiens qui considèrent la situation hors de contrôle, d’après l’ancien parlementaire tunisien.

La colère n’est pas qu’italienne. Elle est européenne. « La droite et la gauche, ainsi que la droite conservatrice ont relevé l’inefficacité de ce mémorandum entre (Kaïs) Saïed et l’Europe. Beaucoup l’ont jugé ambigu », a écrit M. Karbai.

Il a ajouté que de nombreux parlementaires européens avaient exprimé leur rejet du mémorandum d’entente signé le 16 juillet, lors de leur rencontre avec le Commissaire européen en charge du voisinage et des négociations d'élargissement Olivér Várhelyi. Selon ces parlementaires, le MoU entre l’Europe et la Tunisie est sans efficacité et n’a fait que coûter la vie à davantage de personnes et a exacerbé les discours de haine et racistes contre les migrants.

Majdi Karbai a, également, publié une vidéo de la situation à Lampedusa ce matin datant de mardi. On y voit plusieurs embarcations au large de l’île.





Le 16 juillet, le président de la République Kaïs Saïed a signé un mémorandum d’entente lors d’une rencontre avec la présidente du Conseil Italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais démissionnaire, Mark Rutte.

Les grandes lignes de ce mémorandum ont été communiquées par Mme von der Leyen mais ce qui incombe exactement à la partie tunisienne, en vertu de ce MoU demeure flou.

Le MoU porte, d’après le peu d’informations disponibles, sur la stabilité macroéconomique de la Tunisie, le commerce et l’investissement, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, et la migration et la mobilité. Il devrait être mis en œuvre dans le cadre des différents volets de la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, conformément aux règlements et procédures applicables en la matière, selon Mme von der Leyen.

N.J.