Anis Kharbeche : je suis victime d'un règlement de compte au sein de l'Utap

Le membre du comité central exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de l’agriculture (Utap), Anis Kharbeche a indiqué avoir été gelé. Il a été informé de la chose par ses collègues. Il a considéré avoir été gelé en raison de certaines déclarations au sujet de dépassements commis par des dirigeants locaux de l’organisation.

Intervenant le 12 septembre 2023 durant « La Matinale » de Wissal Kassrawi Gharbi sur Shems Fm, Anis Kharbeche a indiqué que la décision a été prise par le bureau exécutif élargi de l’Utap lors d’une réunion tenue le 10 septembre 2023. Il a qualifié la chose de mesure illégale en raison de la non-création de toutes les institutions de l’organisationà l'instar du comité de discipline.

« Tout le monde sait qu’aujourd’hui, la situation au sein de l’organisation s’est détériorée. Le bureau exécutif s’est montré incapable de mener l’organisation vers l’analyse de la situation de plusieurs secteurs et de proposer des solutions… Je m’étais présenté en tant que candidat à la présidence de l’organisation. M. Noureddine a été élu président (Noureddine Ben Ayed, ndlr)… Durant quelques passages, j’ai évoqué la question des magouilles touchant les fourrages », a-t-il ajouté.

Ansi Kharbeche a rappelé avoir confirmé l’implication de dirigeants locaux de l’Utap dans des magouilles liées aux fourrages. Il avait évoqué la chose durant plusieurs passages médiatiques. Des dépassements similaires au niveau de six ou sept régions ont été constatés et font l’objet de poursuites judiciaires. Les affaires concernent, également, des distributeurs de fourrages.

« Nous avons 217 présidents d’unions locales… Nous devons reconnaître l’existence de dépassements... L’Utap a des représentants au niveau des commissions locales et régionales. Elle supervise et participe à la distribution de ce produit », a-t-il ajouté.

Ani Kharbeche a considéré que son gel était un règlement de compte politique. Il a affirmé que l’Utap était contrôlée par Ennahdha durant la dernière décennie et que le nouveau bureau exécutif a permis à ce parti d'accroître la chose. L’appartenance politique et idéologique des membres du bureau exécutif est, selon M. Kharbeche, connue de tous. Il a estimé que les efforts du ministère de l’Agriculture n’étaient pas suffisants. Il a critiqué le manque d’implication de la part de l’Utap évoquant l’absence de communication entre le bureau exécutif de l’organisation, le gouvernement et les ministres.

Interrogé sur la pénurie de lait, Anis Kharbeche a évoqué comme principale raison les propos irresponsables de certains leaders de l’Utap. Ceci a encouragé, selon lui, les spéculateurs. Il a tenu à rassurer les Tunisiens en expliquant que la production nationale couvrait 90% des besoins. Il a précisé que le stock stratégique de lait comportait plus de 25 millions de litres.

S.G