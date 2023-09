Ghazi Ben Jemia : en Tunisie, les secousses telluriques sont relativement faibles

Y a-t-il une chance qu’un séisme nous touche ? Vu les tremblements de terre ayant frappé la Turquie, la Syrie et le Maroc, le peuple tunisien s’inquiète et se demande si ceci peut se produire. La proximité géographique du Maroc n’a fait qu’accentuer les questionnements.

C’est dans ce cadre-là que le docteur en Géologie Ghazi Ben Jemia est intervenu le 11 septembre 2023 sur les ondes de Shems Fm. Il a déclaré que les régions touchées par des séismes étaient celles se trouvant où les continents se rencontraient. Les continents européen et africain sont en train de s’agiter, de même que pour la péninsule arabique et les autres continents. C’est ce qu’on appelle des mouvements continus de plaques tectoniques vers une direction spécifique.













Ghazi Ben Jemia a expliqué que plusieurs secousses étaient enregistrées au niveau des frontières entre l’Afrique et l’Europe. Il a précisé que l’Algérie et le Maroc étaient proches des frontières séparant la plaque tectonique africaine et celle eurasienne. Par contre, la Tunisie se trouve à un niveau géographiquement plus éloigné. Le séisme, enregistré au Maroc, dans la nuit du vendredi à samedi 9 septembre 2023, est en lien avec l’océan Atlantique qui commence à s'étendre. Des failles transformantes s’y trouvant sont en train de séparer les régions.

« En Tunisie, les secousses sont relativement faibles… Gafsa et Monastir sont les deux régions où potentiellement un séisme pourrait être signalé puisqu’elles se situent dans la partie la plus risquée de la Tunisie.

Les potentiels dangers de Gafsa et Monastir en Tunisie, sont liés aux concassements de pierre que l’on appelle des failles transformantes, c'est-à-dire que ces concassements de pierre sont en train de s’immobiliser entre eux depuis déjà plusieurs millions d’années, ce mouvement exerce donc une pression. Celle-ci est stockée pendant une certaine période, ce qui crée une explosion lors d’un mouvement d’une grande vitesse », a-t-il ajouté.

Ghazi Ben Jemia a insisté sur le positionnement géographique de la Tunisie par rapport aux frontières entre les plaques tectoniques. Le pays se trouve au niveau du continent africain, mais loin de la frontière entre la plaque eurasienne et celle africaine. Autrement dit, en cas de séisme, il aura lieu loin du territoire tunisien. Les secousses enregistrées en Tunisie seront très faibles, et auront moins de conséquences.





S.B.H