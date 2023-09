Hamda El Ifi : il faut se préparer pour éviter une nouvelle crise du lait !

Le président de la Chambre syndicale nationale des centres de collecte de lait relevant de l’'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Hamda El Ifi, a affirmé qu’il n’y a pas de crise de lait actuellement, mais qu’il faut se préparer pour ne pas la vivre à nouveau.

Au micro de Jihene Miled dans son émission Sbeh Ennes sur Mosaïque Fm, le responsable a expliqué que le problème principal réside dans la diminution du cheptel à cause de la hausse des prix des fourrages. Pour lui, l’État doit réguler le prix du lait au niveau de la production, de la collecte et de l’industrialisation car pour le moment aucune des trois parties n’est convenablement payée (le prix ne couvrant pas les coûts, ndlr). Puis, dans un second temps, il faudra importer des vaches pour constituer un nouveau cheptel capable de répondre à la demande du marché, a-t-il poursuivi.

Hamda El Ifi a assuré qu’actuellement, le pays détient un stock stratégique compris entre 20 et 25 millions de litres de lait, pour une consommation quotidienne de 1,3 à 1,7 million de litres de lait. Mais, avec la rentrée scolaire, la demande risque d’augmenter.

Pour lui, si des mesures urgentes ne sont pas entreprises, un jour viendra où l’État sera obligé d’importer le lait et les vaches, ce qui sera un poids sur le budget de l’État.

I.N