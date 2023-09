Naoufel Amira : les médicaments pour traiter le cancer manquent aussi en Tunisie !

Imprimer

Le président du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie, Naoufel Amira, est intervenu, ce jeudi 7 septembre 2023, dans « l’émission impossible » diffusée sur IFM.

Au micro de Borhen Bssaies, il a affirmé que le manque enregistré en médicaments concerne particulièrement les produits importés. « Lors du dernier recoupement que nous avons opéré concernant les médicaments n’ayant pas d’équivalent tunisien, il est apparu que 70 médicaments n’ont aucun équivalent et sont absents du marché tunisien » a-t-il révélé.

Il a souligné que certains médicaments indispensables pour traiter des maladies graves, tel que le cancer, manquent sur le marché et qu’il est parfois difficile pour les malades de les trouver. Il en est de même pour les maladies cardiaques et d’autres maladies chroniques.

On rappellera que Naoufel Amira alerte depuis des mois contre le manque de médicaments. Il martèle que la Tunisie manque aujourd’hui de médicaments car des décisions n’ont pas été prises au moment opportun, en ce qui concerne notamment de simples réformes à apporter à la Pharmacie centrale (PCT). Réformes que le syndicat ne cesse d’expliquer dans les médias.

On rappellera également que les malades du cancer souffrent, en Tunisie, du manque de médicaments nécessaires pour leur traitement, qu’ils sont obligés de faire la queue, qu’il pleuve ou qu’il vente, de tourner en rond glacière à la main, de pharmacie en pharmacie, pour espérer trouver un médicament qui leur est vital.

Il est à noter que ces médicaments sont sensibles et doivent être manipulés avec prudence et qu’en aucun cas il n’est normal de les donner en main propre aux malades eux-mêmes pour les transporter. On rappellera enfin que la non-assistance à personne en danger est un crime.

M.B.Z