Aslan Berjeb : l’accessibilité au marché résoudra une bonne partie de nos problèmes économiques

Imprimer

Le membre du bureau exécutif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Berjeb, a estimé que l’accessibilité au marché est la mesure la plus importante à entreprendre pour solutionner une bonne partie des problématiques économiques du pays.

Au micro de Myriam Belkadhi dans l’émission Sbeh Diwan sur Diwan Fm, le responsable a commenté la hausse de l’inflation en considérant qu'il y a une responsabilité tunisienne notamment en ce qui concerne le déséquilibre entre l’offre et la demande et l’inflation du coût de production. Pour lui, le gel des prix et le contrôle ne sont pas suffisants pour maîtriser l’inflation.

M. Berjeb pense qu’avec l’actuel taux de croissance, il est impossible de baisser les prix, de limiter le chômage ou d’endiguer la fuite des compétences ni de diminuer le déficit commercial et budgétaire. Et de rappeler que la croissance pour le deuxième trimestre 2023 n’a été que de 0,6% alors que la croissance attendue pour l’ensemble de 2023 serait de l’ordre de 1,8%.

Il a expliqué qu’on ne peut créer de la richesse qu’avec de la croissance. Or, pour lui, les plus grandes problématiques en Tunisie, qui entravent la croissance, sont l’accès au marché et la "contestabilité" du marché. Il devient évident, selon lui, de changer le modèle économique et d’offrir la liberté économique aux acteurs économiques.

Aslan Berjeb recommande la sortie de l’État de plusieurs secteurs mais tout gardant son rôle de régulateur et de contrôle.

Il considère aussi qu’il faut lever les amalgames sur la liberté économique et expliquer ce concept car sans réformes pas de croissance et, pour lui, le changement du modèle économique et l’accessibilité du marché sont les premières réformes à entreprendre.

I.N