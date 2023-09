Ministère du Commerce : seize millions de cahiers subventionnés seront fournis d’ici fin septembre

Le chargé de communication au sein du ministère du Commerce, Najmeddine Akkari, est intervenu, ce mardi 5 septembre 2023, dans l’émission « Ahla Sbeh » diffusée sur Mosaïque FM au sujet notamment de la disponibilité des fournitures scolaires.

Au micro de Jihen Miled, il a affirmé que dix millions de cahiers subventionnés sont aujourd’hui disponibles sur le marché et que ce nombre atteindra seize millions d’ici fin septembre.

« Les équipes de contrôle économique œuvrent à lutter contre la spéculation et ont pu saisir des quantités de cahiers stockés et relever d’autres violations commises par certains libraires (…) d’ici le début de l’année scolaire, le 15 septembre, les citoyens pourront trouver le cahier subventionné dans les quantités nécessaires et cela se poursuivra tout au long de l’année » a-t-il ajouté.

Hier, le président de la chambre syndicale nationale des grossistes de fournitures scolaires et articles de bureau, Fayçal Abassi, a expliqué que le manque, en libraires, des cahiers subventionnés est dû au retard enregistré dans la production desdits cahiers.

« Théoriquement vingt millions de cahiers devraient déjà être sur le marché, soit un poids total de 4000 tonnes. En ce moment seuls 1255 tonnes ont pu être produites dans l’usine de cellulose. Les autres producteurs doivent importer le papier et si certains ont reçu, seulement la semaine dernière, leur commande, d’autres attendent encore de sortir leurs cargaisons du port. 1255 tonnes sont donc sur le marché, mais sont insuffisantes et nous nous retrouvons dans une situation stressante et délicate où le citoyen, dont le pouvoir d’achat est faible, et qui a besoin de ce type de cahiers, fait pression sur le libraire qui n’a pas de quoi répondre à la demande », a précisé Fayçal Abassi.

« Le timing est aussi très important. La production n’a pu réellement débuter qu’au mois d’août, en pleine saison, et seul l’État est en mesure d’expliquer ce retard. Le pays est en crise et cela touche tous les secteurs, dont la fabrication des cahiers. Cinq millions de cahiers sont déjà sur le marché et dans les prochains jours les libraires seront fournis par les quantités nécessaires, il faut surtout éviter l’empressement et que ces fournitures aillent vers les personnes qui en ont réellement besoin », a-t-il souligné.

M.B.Z