La Tunisie opposée à la normalisation avec Israël, selon le MAE algérien

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a communiqué, mardi 29 août 2023, la position officielle de la Tunisie sur la normalisation avec Israël.

En réponse à la question d’un journaliste sur un éventuel échec des accords de normalisation avec l’entité sioniste dans les pays du Maghreb, il a assuré que la Tunisie y était formellement opposée.

Il a affirmé qu’un messager spécial tunisien s’était exprimé sur la question lors d’une récente visite en Algérie.

A la mi-août, le président de la République, Kaïs Saïed, avait chargé le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, d’effectuer une visite de travail en Algérie pour remettre une lettre au président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

« On m’a dit également qu’il y aurait une loi pour criminaliser ou ériger au rang de trahison la normalisation », a ajouté Ahmed Attaf, lors d’une conférence de presse.

Il y a de cela un mois, la commission parlementaire des droits et libertés a annoncé l’examen d’une proposition de loi relative à la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste.

Les membres de la commission ont formulé des observations concernant le libellé de la proposition de loi et souligné la nécessité de le revoir pour plus de précision et de clarté. Ils ont aussi estimé qu’il est important de vérifier le contenu de certains articles pour être en harmonie avec les lois, notamment le code pénal.

Les membres de la commission ont salué l'initiative législative visant à criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste, la jugeant en harmonie avec la conscience de la plupart des Tunisiens.

N.J