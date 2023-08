Hayet Guettat Guermazi réagit sur son éventuel limogeage

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a affirmé, jeudi 24 août 2023, qu’elle était satisfaite de son rendement et qu’un éventuel limogeage ne lui poserait pas de problème.

Dans une déclaration à radio IFM, elle a rappelé le principe de l’alternance au pouvoir assurant qu’elle continuera, en tant que « soldat », à servir la Tunisie.

« J’estime avoir joué un rôle modeste que l’Histoire évaluera plus tard. Je suis satisfaite de mon rendement car je n’ai épargné aucun effort. Ma conscience est tranquille. Si j’étais en capacité de faire plus, je l’aurais fait, mais le processus de réforme est un travail de longue haleine et ne peut être fait par une seule personne (…) Nous ne sommes ici que des soldats. Nous avons été sollicités et le jour où on nous dira merci de vos services, nous continuerons à travailler tout de même », a-t-elle assuré.

La ministre des Affaires culturelles a été fortement critiquée récemment. Plusieurs ont appelé à son limogeage estimant que son département a été notamment derrière plusieurs cafouillages au Festival international de Carthage.

N.J