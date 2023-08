À l’Ariana, Saïed s’interroge où sont passés les services municipaux

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu au marché au municipal d'Ariana, mercredi 23 août 2023, après la désinstallation des étals anarchiques. Il a parlé à plusieurs citoyens de la nécessité de trouver des solutions légales pour les installations, car la situation qui perdurait depuis des années constituait une appropriation illégale de l'espace public, en plus des pertes subies par les commerçants opérant légalement.

Le président de la République a affirmé à plusieurs personnes qui étaient installées dans la région qu'il est possible de trouver des solutions pour eux dans le cadre de la loi et dans des emplacements spécifiques soumis à des contrôles, tant au niveau des produits mis en vente qu'au niveau des prix.

Par la suite, le président de la République s'est dirigé vers le quartier d’El Ghazala, puis vers Borj Louzir, où il a écouté les citoyens et leurs revendications. Il a également examiné la situation de plusieurs routes non entretenues, ainsi que l'état environnemental et les déchets jetés sur le bord de la route, en s’interrogeant où sont passés les services municipaux, omettant qu’il a dissous tous les conseils municipaux.

Le chef de l'État a souligné que les crimes commis contre le peuple tunisien pendant des décennies à tous les niveaux atteignent le niveau de crime contre la patrie et le peuple. « Il est impératif que tous les efforts des patriotes se conjuguent pour poursuivre en justice les responsables, afin de mettre fin à cette situation », a-t-il déclamé face à une foule qui l’applaudissait.

S.H