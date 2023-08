L’Ordre des pharmaciens appelle à l’approbation d'une loi pour préserver la sécurité sanitaire de la Tunisie

Imprimer

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a appelé, mercredi 23 août 2023, à l’accélération de l’approbation de la dernière version de la loi N°73-55 organisant les professions pharmaceutiques par l’Assemblée des représentants du peuple.

Intervenant sur Diwan FM, la vice-présidente du Cnopt Souhir Mahfoudhi a affirmé que l’approbation de cette loi était une urgence pour préserver la sécurité sanitaire de la Tunisie.

Elle a souligné que cette loi permettrait de consolider le droit d’accès aux médicaments et protègerait les consommateurs contre les médicaments issus du circuit parallèle et de contrefaçon. Elle a ajouté que cette loi contribuerait à protéger les consommateurs et à moderniser le secteur pour qu’il ait la capacité de fournir de meilleurs services.

N.J