Taboubi : la création de richesse ne peut avoir lieu qu'à travers un dialogue calme et transparent

Le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Taboubi, a exprimé l'attachement de la centrale syndicale à l'application des accords et conventions signés avec les anciens gouvernements.

S'exprimant le 5 août 2023 à Sfax à l'occasion de la commémoration des événements ayant eu lieu à la même date en 1947, Noureddine Taboubi a affirmé que l’UGTT était prête à militer pacifiquement pour garantir l’application de ces accords.

« Notre choix est le militantisme pacifique et civil conformément aux lois régissant le pays. Nous voulons un État de droit et d’institutions et non de controverses et de polémiques ! Un pays pour tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes ! Nous voulons un discours d’unité permettant de créer de la richesse », a-t-il ajouté.

Noureddine Taboubi a considéré que la souveraineté nationale ne devait pas se limiter à être un simple slogan. Ceci doit se traduire à travers des mesures permettant de faire de la Tunisie un pays respecté et ayant une certaine importance à l’échelle internationale. Ceci est possible, selon lui, à travers un dialogue calme, transparent et aboutissant à des résultats concrets.







S.G