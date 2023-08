Kaïs Saïed remet les lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs

Le président de la République Kaïs Saïed a remis, lors d’une cérémonie organisée ce vendredi 4 août 2023 au palais de Carthage, les lettres de créance à quatre ambassadeurs de la Tunisie à l’étranger.

Il s’agit de :

Yassine El Oued : ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie à Londres

Karima Bardaoui : ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie à Pretoria

Rachid Saïdani : ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie à Dakar

Kaïs Darragi : ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie à Séoul

Les ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l'État, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens résidents à l’étranger, Nabil Ammar.

Kaïs Saïed a saisi cette occasion pour rappeler aux nouveaux ambassadeurs de défendre la souveraineté de la Tunisie et de traiter avec les pays dans lesquels ils auront à mener leur mission « d’égal à égal ». Il a ensuite appelé les ambassadeurs à défendre les causes portées par la Tunisie, notamment la cause palestinienne.

M.B.Z