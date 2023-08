51 victimes de noyade du 1er juillet au 2 août 2023

Le nombre de noyades a nettement augmenté cet été. Plus d’une cinquantaine de pertes humaines ont été ainsi déplorées. C’est ce qu’a affirmé, vendredi 4 août 2023, le colonel Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.

Au micro de Jihene Ben Abdallah dans l'émission Maa Ness sur IFM, le porte-parole a précisé que du 1er juillet au 2 août 2023, 261 personnes (contre 118 personnes pour la même période en 2022) ont été sauvées de la noyade. Malheureusement, 51 personnes ont péri, contre 37 personnes une année auparavant pour la même période.

Selon les statistiques de la protection civile, 27% des 51 personnes ne savaient pas nager, 25% ont eu des arrêts cardiaques, 20% sont allés trop loin vers le large et 2% ont eu des malaises.

Le colonel Triaa a spécifié qu’avec la récente canicule, il n’y a plus d’horaires pour les interventions et qu’il y a même des noyades très tard dans la soirée.

Il a souligné que de gros efforts sont déployés par la protection civile et les maîtres-nageurs sauveteurs sur nos plages et les 210 points de surveillance.

Notons qu’au cours des dernières 24 heures, du 3 août 2023 à six heures jusqu’au 4 août 2023 à six heures, les unités de la Protection civile ont enregistré 449 interventions, dont sept sur les plages. Au cours de cette période, dix décès et 391 blessés ont été enregistrés.

I.N