Kaïs Saïed : les ministères de l’Intérieur et du Commerce doivent coopérer contre la hausse des prix

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 31 juillet 2023, les ministres de l’Intérieur, Kamel Feki et du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb.

La réunion a porté sur la hausse significative des prix et la pénurie constatée de nombreux produits de base dans plusieurs régions du pays.

Le chef de l'État a souligné la nécessité de soutenir les efforts des agents relevant du ministère du Commerce pour lutter contre toutes les tentatives d’attiser les tensions sociales en persécutant les citoyens en s’attaquant à leurs besoins vitaux.

Il a enfin affirmé, précise un communiqué de Carthage, que tout responsable de l’État se doit de servir le peuple et de donner l’exemple. « Ceux qui sont là pour tirer des privilèges ou pour être au service des lobbies, n’ont pas leur place dans l'État. Ces lobbies et leurs agents ne seront pas à l'abri de l'application de la loi et ni l’argent, ni la traîtrise ne les protégeront » a déclaré Kaïs Saïed.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki et la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb ont supervisé, samedi dernier, une réunion de travail conjointe portant sur l’élaboration d'un plan de travail pour le contrôle des boulangeries, des minoteries et des circuits de distribution.

Les différentes causes de perturbation observées dans les secteurs du pain et de certaines denrées ont été étudiées et il a été convenu de créer des équipes communes de travail sur le terrain qui mèneraient des campagnes de contrôle inopiné auprès de tous les acteurs concernés par ce dossier au niveau central et régional, et de créer un salle des opérations pour un suivi en temps réel.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de davantage de coordination et de mettre à disposition toutes les ressources matérielles et humaines pour lutter contre tout ce qui affecterait la sécurité alimentaire du pays.

On rappellera que le président de la République, Kaïs Saïed, qui s’est réuni jeudi dernier avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la ministre des Finances, Sihem Nemsia, a abordé la question du pain, assurant qu’il s’agit d’une ligne rouge.

M.B.Z