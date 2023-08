Mondher Ounissi : le parlement ne peut pas dissoudre le mouvement Ennahdha

Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, a indiqué que le congrès du parti aura lieu durant les deux dernières semaines du mois d’octobre. Il pourrait présenter sa candidature au poste de président d’Ennahdha.

Invité le 28 juillet 2023 par Myriam Belkadhi à « Sbeh Diwan » sur Diwan Fm, Mondher Ounissi a considéré que les locaux et le siège central d’Ennahdha devaient être rouverts. Il a expliqué que les forces de l’ordre ont fouillé l’intégralité du siège du parti et qu’un PV d’achèvement des perquisitions a été signé.

« On aurait dû recevoir les clés du siège… Il y a une autre décision du ministre de l’Intérieur que nous ne comprenons pas. On interdit à Ennahdha, qui est un parti politique, de se réunir au sein de ses locaux. Où devons-nous nous réunir ? Il s’agit d’une décision surprenante… On parle de l’application du décret réglementant l’état d’urgence et que le président (Kaïs Saïed) a qualifié lors de sa campagne électorale d’anticonstitutionnel… Il s’agit d’un gel ou d’une dissolution indirecte du mouvement Ennahdha. Qu’on ait le courage de le faire ! », s’est-il exclamé.

Revenant sur les déclarations de l’élue Fatma Mseddi au sujet du dépôt d’une initiative législative visant à dissoudre le mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi a tenu à rappeler que la députée était l’un des alliés du parti. Elle a, selon lui, voté en faveur des lois et des initiatives législatives proposées par la coalition Nidaa Tounes – Enahdha. Il a affirmé que le parlement n’avait pas le pouvoir de dissoudre des partis politiques.













« Si nous étions des terroristes, elle l’est aussi… Il n’y a pas eu de preuve de culpabilité d’Ennahdha dans l’envoi de jeunes vers les zones de conflits… Elle n’a pas présenté de preuve… La commission d’enquête a innocenté Ennahdha et elle en faisait partie... Qu’a-t-elle apporté à sa circonscription ? Y a-t-il du pain ? N’y a-t-il plus de chômeurs ? En quoi le mouvement Ennahdha la dérange ? Le parlement, a-t-il pour rôle de dissoudre les partis ? », a-t-il critiqué.

Mondher Ounissi a considéré que le Watad et les partis de gauche et panarabes prenaient Ennahdha pour cible. Ils cherchent à avoir le pouvoir par n’importe quel moyen et influent sur les décisions du président de la République, Kaïs Saïed. Il a assuré que son parti n’a jamais fait partie du mouvement des Frères musulmans. Il a, aussi, indiqué que Ennahdha était en métamorphose et que le parti a procédé à une autocritique et à une étude des raisons ayant conduit à cela.

« Tuer une mouche avec un marteau provoquera la destruction de la table… On a cherché à exclure le mouvement Ennahdha et le résultat était la destruction de la Tunisie… Tout le monde exprime des doutes quant au processus entamé le 25 juillet 2021… Les politiciens et les universitaires sont unanimes au sujet d'une fausse interprétation de l’article 80 dans le but de réaliser un coup d’État constitutionnel », a-t-il dit.

Mondher Ounissi a considéré que le président était lui aussi responsable de la défaillance de l‘État durant la dernière décennie. Il a, selon lui, gouverné le pays et a nommé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Le président d’Ennahdha a affirmé que Kaïs Saïed avait, intentionnellement, bloqué certaines lois, ainsi qu'un remaniement ministériel. Il a, également, estimé que le pouvoir anti-révolutionnaire cherchait à faire échouer la révolution et que les agents de l’ancien régime ont exploité la révolution.

Mondher Ounissi a considéré que l’élite politique actuelle, à l’exception du Parti des Travailleurs, n’était pas attachée à un courant politique ou idéologique donné. Il a expliqué que même le pouvoir en place suivait la même politique que celle adoptée par le régime de Ben Ali. Il a appelé à mettre de côté les politiques basées sur l’exclusion. Il a mis en garde contre l’adoption d’une solution finale similaire à celle d’Adolf Hitler. Il a considéré que l’appel au dialogue n’était pas une forme de faiblesse. Ennahdha, selon lui, est prête à faire des concessions afin de servir les intérêts de la Tunisie. « Le président de la République doit dialoguer avec les Tunisiens… Il doit s’adresser à eux d’égal à égal », a-t-il poursuivi.

Mondher Ounissi a refusé de s'exprimer au sujet de l’ancien membre Imed Hammami. Ce dernier s’était dressé contre le parti et avait soutenu inconditionnellement les décisions de Kaïs Saïed. Il a, par la suite, indiqué qu’un retour de Abdellatif Mekki, Samir Dilou et autres anciens membres à Ennahdha serait un événement à célébrer.





