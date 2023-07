Rencontre Saïed – Matarella : vers un nouvel avenir pour l'humanité entière !

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, lundi 24 juillet 2023, avec son homologue italien Sergio Mattarella, à Rome où le chef de l’État s’est rendu depuis dimanche pour participer à plusieurs rencontres internationales.

Selon un communiqué de Carthage, le président de la République a évoqué les liens d’amitié historiques entre la Tunisie et l'Italie, et a salué les valeurs que les deux nations partagent ainsi que leur volonté sincère de multiplier les opportunités de partenariat et de coopération dans les domaines de la migration, les énergies alternatives, la santé, et la formation scientifique, entre autres.

Kaïs Saïed a souligné, à l’occasion, que les rencontres bilatérales répétées étaient une preuve des relations profondes entre la Tunisie et l’Italie et reflétaient leurs aspirations communes à construire un nouvel avenir, non seulement pour la région, mais pour toute l'humanité.

Il a, également, assuré à son homologue italien que la Tunisie tenait à concrétiser et mettre à jour les accords signés avec l'Italie, notant la volonté du pays de renforcer et élargir les partenariats commerciaux et d'investissement avec la Péninsule en permettant aux acteurs économiques d’opérer dans un climat d’investissement favorable.

Selon la présidence de la République, les deux dirigeants ont, également, discuté du dossier de la migration irrégulière affirmant la nécessité de travailler main dans la main pour éradiquer les causes profondes de ce phénomène et faire face aux réseaux de trafic et de traite des êtres humains tant dans le nord que dans le sud de la Méditerranée.

Le chef de l’État a, dans ce sens, évoqué la Conférence sur le développement et la migration qui s’est tenue dimanche à Rome à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Il a salué les résultats de la Conférence rappelant qu’il a appelé à son organisation afin d’élaborer des visions communes et inédites sur la question de la migration inhumaine.

Kaïs Saïed et Sergio Mattarella ont évoqué, aussi, plusieurs autres questions régionales et internationales d'intérêt commun.

N.J