Kaïs Saïed reçoit le ministre saoudien des Finances

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce jeudi 20 juillet 2023, le ministre saoudien des Finances, Mohamed bin Abdullah al-Jadaan.

Selon un communiqué de Carthage, l'entretien a porté sur les relations historiques de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie Saoudite et la volonté sincère et forte des dirigeants des deux pays de renforcer davantage ces liens et de les développer vers de nouveaux horizons au profit des deux peuples frères et de leur intérêt commun.

M.B.Z