Abdallah Laabidi : le MoU UE-Tunisie, une grande déception

L’ancien diplomate Abdallah Laabidi est revenu, jeudi 20 juillet 2023, sur le mémorandum d’entente signé dimanche dernier entre l’Union européenne et la Tunisie lors d’une rencontre à Carthage entre le président de la République Kaïs Saïed, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre néerlandais démissionnaire, Mark Rutte.

Invité de la Matinale de Shems FM, il a qualifié ce MoU de « grande déception » notant que l’intérêt de la Tunisie n’est pas « clair ». « Ils ont profité de la situation économique, sociale et politique », a-t-il avancé au micro de Wissal Kasraoui rappelant que la Tunisie n’a jamais connu autant de visites de ce niveau en un laps de temps aussi court. « C’est presque de la pression, du chantage », a-t-il affirmé.

Il a dénoncé, dans ce même contexte, l’absence de communication autour de ce mémorandum soulignant qu’une décision politique de cette importance devrait être appuyée par l’opinion publique, or « personne n’a pris la peine d’expliquer à l’opinion publique » les tenants et les aboutissants de ce MoU et « de la mobiliser ». Le diplomate estime, d’ailleurs, que l’opinion publique tunisienne est loin d’être consciente des défis inhérents.

Abdallah Laabidi a avancé que le seul point sur lequel repose ce MoU était la migration. « Ils ne nous ont rien donné sauf 105 et 150 millions d’euros pour financer les opérations pour lutter contre la migration », a-t-il indiqué expliquant que les 900 millions d’investissements ne seront mobilisés que sur le long terme ; dans des dizaines d’années, alors que les besoins en financement de la Tunisie sont imminents.

Il a ajouté que les négociations avaient été conduites avec « une partie tunisienne non-compétente et dépourvue de tous les fondements du sujet ». « L’échec du président de la République est un échec pour le pays », a-t-il relevé rappelant que la Tunisie a toujours refusé la « clause de réadmission et d’être transformée en une zone de rétention ».

N.J