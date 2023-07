Boughdiri : il n'y a pas de crise au sein du secteur de l'enseignement

Le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a considéré que la situation actuelle au niveau du secteur de l’enseignement ne pouvait pas être qualifiée de crise. Il a assuré que la majorité des enseignants a remis les notes aux administrations des écoles.

Dans une déclaration de presse du 19 juillet 2023 et relayée par Jawhara FM, Mohamed Ali Boughdiri a affirmé que plus de 60.000 enseignants avaient remis les notes. Ceux soutenant le contraire, selon lui, ne représentent pas la majorité. Il s’agit là d’une pique lancée à la Fédération de l’enseignement de base. Celle-ci avait décidé de maintenir le blocage des notes et d'organiser une série de protestations contre plusieurs décisions du ministère, à savoir le gel des salaires et la révocation de directeurs d'école.









Mohamed Ali Boughdiri a appelé ceux n’ayant pas remis les notes à le faire avant le 24 juillet 2023. Il a assuré que seulement 12.000 enseignants n’ont pas encore remis les notes. Il a expliqué que le ministère tiendra responsable toute personne portant atteinte au secteur de l’enseignement et au processus éducatif.





Mohamed Ali Boughdiri s’est exprimé de façon confiante quant à la rentrée scolaire de l’année 2023-2024. Celle-ci devrait, selon la même source, se dérouler de façon tout à fait normale. Il a indiqué que le ministère œuvrait pour l’augmentation des salaires des enseignants suppléants et la régularisation de leur situation professionnelle.





S.G