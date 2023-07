Imed Hammami : Kaïs Saïed a réussi à transformer la crise migratoire en une opportunité

L’ancien ministre et dirigeant nahdhaoui, Imed Hammami, est revenu, mardi 18 juillet 2023, sur le mémorandum d’entente signé dimanche entre la Tunisie et l’Union européenne lors d’une rencontre entre le président de la République, Kaïs Saïed, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre néerlandais démissionnaire, Mark Rutte.

Invité de Wissal Kasraoui dans la Matinale de Shems FM, il a qualifié la signature de ce MoU « d’évènement historique qui définit l’avenir de la Tunisie pour les cinquante prochaines années ». « Il faut, à présent, que la Tunisie tire profit de ce qui a été convenu dans ce mémorandum d’entente », a-t-il avancé.

Selon Imed Hammami, ce MoU est une « réalisation grandiose » du président de la République qui, à son sens, réussi à transformer la crise migratoire en une « opportunité » qu’il faut saisir et concrétiser.

Évoquant les grandes lignes du MoU, le politicien a affirmé que la Tunisie pourrait tirer avantage de la modernisation et la digitalisation des établissements universitaires, de son positionnement en tant que trait d’union entre l’Europe et l’Afrique sur la carte de la transition énergétique en plus des grands investissements prévus avec son premier partenaire économique.

D’après la présidente de la Commission européenne, le mémorandum d'entente porte sur la stabilité macroéconomique de la Tunisie, le commerce et l’investissement, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, et la migration et la mobilité. Il devrait être mis en œuvre dans le cadre des différents volets de la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, conformément aux règlements et procédures applicables en la matière.

Des aides de plus de neuf cent millions d’euros seront débloqués pour la Tunisie dans le cadre de ce MoU. « Un bon début », du point de vue de M. Hammami qui estime qu’il y aura davantage d’engagement du côté de l’Union européenne.

N.J