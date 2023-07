Saïed après la signature du mémorandum : nous faisons face à notre destin ensemble !

Un point médiatique a été donné, dimanche 16 juillet 2023, à la suite de la signature du mémorandum d'entente entre la Tunisie et l’Union européenne par le président de la République, Kaïs Saïed avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, au palais présidentiel de Carthage.

Le président de la République a indiqué dans son allocution : « Aujourd’hui, nous faisons face à notre destin ensemble. Nous faisons face à ce destin en se remémorant les blessures du passé et ses douleurs. Nous y faisons face tout en étant déterminés à relever les défis du présent avec tous ses maux. Nous aspirons à un nouvel avenir pour réaliser les aspirations de tout être humain sur cette terre ainsi que ses rêves. Nous sommes prêts à relever les défis ensemble et nous ne manquons pas, tous, de la rage de vaincre. Parmi ses défis, et non des moindres, la nécessité de parvenir à de nouveaux moyens de coopération en dehors du système de critique mondial mis en place à l’issue de la seconde guerre mondiale ».

Il a ajouté : « Ce système qui consiste à diviser le monde en deux parties, la première pour les riches et la deuxième pour les pauvres, n’avait pas lieu d’être. Il ne peut pas, non plus, perdurer aussi bien sur le fond que sur la forme. Il est possible que ce système fasse l’objet de la malédiction antique : il eut valu pour toi et pour nous que tu ne fusses pas né. Ce système a rayonné là où il l’a voulu et laissé dans l’ombre ce qu’il a voulu. En Tunisie, nous aspirons à ce qu’un nouveau soleil rayonne sur le monde entier. Nous voulons que la lumière soit faite pour la justice et que la liberté règnent là où il y a n’importe quel être humain ».

Le chef de l’État a aussi déclaré : « Je suis persuadé que nous partageons le même sens de la responsabilité et que nous avons tous le même courage pour relever ensemble, solidaires et égaux tous les défis. Personne ne peut y faire face en étant seul, même s’il croit le contraire ».

Le président de la République a poursuivi son discours en affirmant : « La meilleure chose qui soit mentionnée dans ce protocole est le fait de souligner la nécessité du rapprochement entre les peuples. Tous les peuples aspirent à la solidarité et non pas à une pitié ayant pour objectif d’établir un classement préférentiel des pays. Les pays veulent une égalité réelle. Les peuples ne veulent pas de pitié sans respect. La Tunisie ne possède pas de missiles, mais elle a une souveraineté qui traverse les continents ».

Revenant sur le mémorandum d'entente signé, Kaïs Saïed a assuré : « Ce mémorandum doit être accompagné par une série d’accords contraignants sur la base des principes y figurant. Nous avons tellement besoin d’accords sur la migration inhumaine et les opérations de déportation derrière lesquelles se cachent des réseaux criminels. Le peuple a beaucoup offert à ces migrants et avec beaucoup de générosité, alors que les organisations n’ont pas accompli leur devoir envers ces migrants, se contentant de simples communiqués, tout en nuisant à l’image de la Tunisie ».

Le président de la République a salué la Team Europe présente, et plus particulièrement, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni pour avoir accepté sa proposition de tenir un sommet de haut niveau pour examiner la question de la migration, soulignant que la résolution de ce fléau doit s’articuler autour des causes qui lui ont donné naissance et non pas sur le traitement des résultats.





S.H