Affaire des nourrissons : les avocats appellent à convoquer les ministres de la Santé

L’avocat Toumi Ben Farhat, avocat des parties civiles dans l’affaire des nourrissons, est intervenu, ce mercredi 12 juillet 2023, au micro de Wissal Kassrawi dans la matinale de Shems FM.

L’avocat a expliqué que la partie civile est satisfaite du jugement rendu qui prouve que la justice fait désormais preuve de plus de sévérité devant les cas de négligence.

Il a toutefois ajouté que les avocats, tant des familles des victimes que ceux des accusés, appellent à ce que les ministres de la Santé qui se sont succédés entre le 31 janvier 2017 et fin 2019, soient convoqués et entendus.

« Le chef de service de la pharmacie à l’hôpital La Rabta, un des accusés, avait adressé une correspondance à la directrice générale de l’hôpital et au ministre de l’époque pour alerter sur les défaillances de la chambre blanche dans laquelle sont préparées les repas qu’on donne aux prématurés. Il a énuméré ces défaillances, les mêmes constatées lors de l’enquête et qui ont conduit au décès de plus de quinze nourrissons (…) nous avons voulu convoquer les ministres car les premiers responsables doivent rendre des comptes quand il s’agit de mort d’êtres humains et pas des boucs émissaires qui ont travaillé dans des conditions lamentables et qui n’avaient autrement d’autre choix que de démissionner » a expliqué l’avocat.

Il a enfin souligné que les défaillances n’ont pas été rectifiées depuis et que les mêmes menaces pèsent sur les prématurés pris en charge à l’hôpital.

M.B.Z