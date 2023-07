Issam Chebbi victime d’un malaise : le témoignage poignant de son fils

Imprimer

Le secrétaire général du parti Al Jomhouri, Issam Chebbi, a été victime d’un malaise, lundi 10 juillet 2023. Privé d’eau dans sa cellule et de nourriture, il a perdu connaissance, selon son fils, Abdellaziz Chebbi. « Issam est en train de payer le prix de son amour pour la patrie ! », a-t-il déclaré mardi 11 juillet 2023, lors d’une intervention dans l’Émission impossible sur Radio IFM.

« Laissons-le mourir ! Ce n’est pas un problème. Ce n’est pas un problème qu’il perde connaissance, qu’il soit victime d’hypoglycémie, qu’il vive de pain et d’huile car la nourriture a pourri. Ce n’est pas un problème qu’il soit privé d’eau par cette canicule ! Ce n’est pas un problème qu’on le maintienne en détention depuis cinq mois sans qu’il ne soit interrogé. Qu’il crève ! Peut-être que cela permettra au peuple de reprendre conscience (…) et à l’élite de se réveiller pour fermer la parenthèse de l’effondrement et de l’échec politique, économique, et social. Advienne que pourra ! », a-t-il martelé avec amertume au micro de Borhen Bsaies.

Abdellaziz Chebbi a ajouté que la mascarade s’éternisait rappelant que les dossiers sont vides. Il a appelé le ministère public à s’exprimer sur l’affaire et à avancer des preuves de la culpabilité de son père si cela est le cas.

Le secrétaire général d'Al Jomhouri a été arrêté le 22 février 2023 dans le cadre d’une investigation sur une affaire de complot contre la sûreté de l’État. Trois jours plus tard, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. Depuis, il est en détention mais n’a jamais été entendu par le juge d’instruction en charge de l’affaire, tout comme la vingtaine d’autres personnalités interpellées dans le cadre de cette même instruction.

La chambre des mises en accusations près la Cour d’appel de Tunis devrait examiner les demandes de libération jeudi 13 juillet 2023. Un sit-in sera, d’ailleurs, organisé en soutien aux détenus politiques.

N.J