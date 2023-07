Le Croissant rouge au secours des migrants subsahariens à Ras Jedir

C’est sur ordre du président de la République Kaïs Saïed que le Croissant rouge s’est mobilisé pour apporter les secours nécessaires aux migrants subsahariens à Ras Jedir, selon une vidéo publiée par la Télévision nationale dans la soirée de dimanche.

Le président du Croissant rouge, Abdellatif Chabou, a affirmé que certains avaient besoin de soins de santé, notamment un migrant souffrant d’une fracture et une femme enceinte. Ceux-ci ont été transférés à l’hôpital de Ben Guerdane.

Les migrants ont été approvisionnés en eau et nourriture et ont pu contacter leurs familles, selon ses dires. Au total 195 migrants subsahariens ont été enregistrés sur les listes du Croissant rouge. Ils ont, selon Abdellatif Chabou, exprimé leur volonté de retourner dans leurs pays.

Selon Human Rights Watch, entre 500 et 700 migrants subsahariens, en situation régulière et irréguliére, ont été déportés entre le 2 et le 6 juillet vers une zone qui se situe à environ 35 kilomètres à l'est de la ville de Ben Guerdane. Selon les témoignages collectés par l’organisation, plusieurs ont été agressés par les autorités tunisiennes et libyennes.

Plusieurs centaines de migrants ont, également, quitté Sfax vers d’autres gouvernorats la semaine dernière après une vague de violence et d’altercations entre des migrants subsahariens et des habitants de la région.

N.J