Sghaier Zakraoui : mon arrestation est une tentative d'intimidation

Le professeur de droit, Sghaier Zakraoui, est revenu, jeudi 6 juillet 2023, sur les circonstances de son arrestation. « On vit une espèce de maccarthysme », a-t-il déclaré au micro de Wissal Kasraoui lors d’une intervention dans la Matinale de Shems FM.

Notant qu’il assume totalement sa responsabilité en ce qui concerne l’affaire du chèque, il a avancé, toutefois, que son arrestation était aussi une tentative d’intimidation.

« Il y a de cela quelques mois, une personne est venue me voir dans mon bureau à la faculté et m’a explicitement menacé en me disant que ‘les porteurs du projet’ sont dangereux, ils vont jusqu’au bout. Cette même personne m’a appelé il y a de cela trois ou quatre semaines pour me dire que ces mêmes gens détenaient des choses sur moi qu’on pourrait faire bouger », a-t-il assuré.

Sghaier Zakraoui faisait référence aux soutiens du président de la République, Kaïs Saïed, et de son projet juilletiste dont le professeur de droit est un fervent opposant.

Estimant que le maccarthysme sévit dans le pays, il a expliqué qu’on fouillait dans la vie privée des gens pour faire taire les voix critiques. « Des listes entières arrivent aux impôts pour vérifier si (certaines personnes) ont des problèmes d’impôts ou de CNSS… C’est du quotidien. On fouille dans l’intimité des gens », a-t-il indiqué rappelant que ces méthodes étaient utilisées par l’ancien président de la République, Zine El Abidine Ben Ali.

Sghaier Zakraoui a, rappelons-le, été arrêté le 13 juin 2023 après sa condamnation dans une affaire de chèque sans provision. Selon sa version, il avait donné ce chèque de neuf mille dinars à un ami proche en guise de garantie.

