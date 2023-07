Mohamed Bouanane : le pain subventionné sera disponible partout à partir du mercredi 5 juillet 2023

Imprimer

Le président de la Chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Mohamed Bouanane, a affirmé mercredi 5 juillet 2023 qu’à partir du jour même le pain subventionné sera disponible chez tous les boulangers à travers le pays et sans attente ou bousculade.

En effet, depuis quelques jours, les Tunisiens peinent à trouver du pain et ont dû se rabattre sur le pain non-subventionné. Cette situation a engendré de longues files d’attentes et même des bousculades pour pouvoir avoir accès à cette denrée.

Au micro de Wissal Kasraoui dans La Matinale sur Shems Fm, M. Bouanane a indiqué qua tout cela est fini : « Les files d’attentes sont finies. À partir d’hier, 90% des besoins sont satisfaits. Le dossier a été géré par le président de la République en personne : nous avons été invités par le ministère du Commerce où on a échangé sur le problème et chacun a présenté sa vision. Suite à quoi, le ministère a pris une position ferme et appelé les meuniers pour les avertir de la nécessité de nous fournir de la farine ».

Selon lui, le ministère a pris en considération tous les endroits et les boulangeries où un manque de farine a été constaté et a décidé d’augmenter leur approvisionnement. En outre, les minoteries ont été aussi appelées à respecter les délais de livraison de la farine aux boulangeries.

Rappelons que le boulanger avait indiqué quelques jours auparavant que la pénurie de pain et la perturbation de l’approvisionnement dans certaines régions étaient occasionnelles et liées principalement aux jours fériés de l’Aïd El Kebir.

I.N