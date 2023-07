Le ministère de la Santé enquête sur les finances du Croissant rouge

À l’initiative de l’inspection générale de la santé, le ministre de la Santé a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les finances du Croissant rouge. Le dossier sera pris en charge par la Cour des comptes, a annoncé, vendredi 30 juin 2023, le président du comité de Hammam Sousse du Croissant rouge, Wassim Jomaa.

Invité de la matinale de Jawhara Fm, il a affirmé au micro de Hatem Ben Amara, que cette enquête avait été décidée en l’absence de rapports annuels des états financiers de l’association conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations.

Qualifiant de la situation de catastrophique au sein du Croissant rouge, il a imputé la responsabilité au président du comité national du Croissant rouge tunisien, Abdellatif Chabou. « Des dizaines de plaintes ont été déposées », a affirmé Wassim Jomaa soulignant que le président du comité national du Croissant rouge tunisien est responsable de plusieurs blocages au sein de l’organisation.

En plus des infractions financières, le responsable a dénoncé plusieurs lacunes en termes de gestion centrale et régionale et a révélé que le Croissant rouge tunisien opérait dans un chaos total, sans commissaire aux comptes depuis 2018. Celui-ci a démissionné, car il n’a jamais reçu aucun document depuis 2011. Selon M. Jomaa, le Croissant rouge reçoit un financement public, mais nie la chose. « Le président du comité national estime que ce financement est perçu en contrepartie d’un service », a-t-il expliqué notant qu’il doute de l’intégrité financière de l’organisation.





N.J