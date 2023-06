Mohamed Ali Aroui mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État

Imprimer

L’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aaroui a été mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État et offense au président de la République, a annoncé, lundi 26 juin 2023, son avocat Jalel Hammami.

M. Aroui sera déféré pour complicité avec un autre groupe de personnes dont les identités n’ont pas été révélées, selon une déclaration de son avocat à Shems FM.

Pour ce qui est de l’affaire dite Instalingo, Me Hammami a indiqué que le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Sousse II avait abandonné les charges contre son client. M. Aroui a, rappelons-le, été placé en détention en juillet 2022 dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Instalingo.

Le ministère public a ouvert, en septembre 2021, une enquête visant l’entreprise Instalingo, implantée à Kalâa Kebira et spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique, pour attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres, à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.

N.J.