Déraillement d'un train au niveau de Msaken

Plus de trente personnes ont été admises aux hôpitaux Sahloul et Farhat Hached de Sousse suite au déraillement d’un train durant la nuit séparant le 20 et le 21 juin 2023. L'accident a eu lieu vers une heure du matin. L’accident a, également, fait deux morts. Il s’agit du conducteur de la locomotive et de son assistant.

S’exprimant à la date du 21 juin 2023 ce sujet sur les ondes de Shems Fm, le surveillant général de l’hôpital Sahloul, Noureddine Berraies, a indiqué que l’établissement avait été informé de l’incident par les équipes de la Protection civile. Les équipes d'urgence des deux hôpitaux se sont rendues sur place afin de transporter les blessés.

M. Berraies a indiqué que vingt blessés ont été admis à l’hôpital et ont suivi des examens. 90% d’entre eux ont été traités et ont pu quitter l’établissement. Les médecins ont décidé de procéder à des examens complémentaires pour trois patients. Ces derniers devraient quitter l’hôpital durant les prochaines heures.

Noureddine Berraies a expliqué que le conducteur du train était décédé sur le coup. L’assistant du conducteur est décédé à la suite de ses blessures. Il avait été transporté vers l’hôpital dans une ambulance de réanimation, mais, n’a pas pu être sauvé.













Revenant sur les détails de l’accident, le surveillant général de l’hôpital a expliqué que certains patients ont indiqué que le train avait déraillé et avait continué à avancer en dehors des rails sur une longue distance. « Le train avait pris de la vitesse puis avait déraillé… Les wagons de l’arrière sont entrés en collision avec la locomotive… Le conducteur a reçu un grand choc… L’assistant a été victime d’une hémorragie interne et de plusieurs fractures… Il n’a pas pu être sauvé… Paix à son âme », a-t-il déclaré.

De son côté, la correspondante de Mosaïque Fm à Sousse, Ines Hammami a indiqué que 32 blessés ont été transportés vers des établissements hospitaliers de la région. Elle a expliqué que le train était en direction de Gabès et que les raisons étaient toujours inconnues. Trois bus ont été déployés afin de transporter le reste des passagers.













S.G