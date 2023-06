Khallouli se rétracte après sa démission du Harak 25-Juillet : j’étais en dépression

Le 26 mai 2023, l’avocat Abderazak Khallouli annonçait sa démission du Harak du 25-Juillet. Le voici, aujourd’hui lundi 5 juin 2023, qui se rétracte. Des pressions et une dépression seraient, d’après ses dires, derrière sa décision de quitter le mouvement auquel il tient tant.

Dans une intervention téléphonique sur les ondes de Shems FM, le politicien a annoncé au micro de Zina Zidi qu’il avait changé d’avis. Interpellé sur les motifs qui l’avaient poussé à démissionner il y a de cela quelques jours, il a avancé des pressions exercées par plusieurs parties dont certaines au gouvernement de Najla Bouden. « J’ai été très préoccupé et j’ai même fait une légère dépression », a-t-il indiqué assurant qu’il tient encore au Harak du 25-Juillet ; « une nécessité historique ».

Il a laissé entendre que certaines parties au ministère des Finances et au sein de la Banque centrale de Tunisie s’opposaient au processus notant qu’il a repensé sa décision pour continuer dans la résistance et faire réussir le processus du 25-Juillet.

Abderazak Khallouli n'a pas communiqué les motifs de sa démission, mais a évoqué alors un profond litige au sein du bureau politique du parti et des divergences autour de sa gestion, une politique faisandée et une course au buzz, notant, toutefois, qu’il continuerait à soutenir le mouvement et le président de la République Kaïs Saïed.

N.J.