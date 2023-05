Propriétaires de cafés : la crise ne risque pas de se dissiper de sitôt

Le président de la Chambre régionale des cafés de Ben Arous, Nizar Sammari, a affirmé, lundi 29 mai 2023, que la crise du secteur ne risquait pas de se dissiper de sitôt.

Invité de Wassim Ben Larbi dans l’émission Expresso sur Express FM, il a expliqué que le secteur était en difficulté depuis la pandémie de Covid-19. La crise s’est amplifiée en raison des perturbations d’activité dues essentiellement aux pénuries successives de café, de sucre et de thé…

M. Sammari a ajouté, dans ce contexte, que plusieurs cafés avaient fait faillite et mis la clé sous le paillasson de par leur incapacité à assurer un flux d’activité régulier dans ce contexte de pénurie des produits de première nécessité.

Il a ajouté, dans ce sens, que l’Office du commerce importait des quantités insuffisantes de café ce qui impacte l’activité des torréfacteurs et celle des propriétaires de café. Il a noté que l’État devrait importer plus ou autoriser les torréfacteurs et propriétaires à importer eux-mêmes leurs besoins en café.

M. Sammari a indiqué que cela était, aussi, valable pour le thé et le sucre indisponible sur le marché en quantités suffisantes. Il a dénoncé, par la même occasion, les coupures d’eau qui obligent les propriétaires de café à fermer tôt.

En février, la Chambre des torréfacteurs a appelé à la libération totale et immédiate de la filière, compétitive par excellence, au niveau de l'approvisionnement en café vert ou au niveau de la fixation de prix de vente du café torréfié et soluble importé.

N.J.