Les accords sociaux : à la poubelle ?

Le président de la République s'est rendu, le 22 mai 2023, à l'Office des céréales où il s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture, Abdelmonem Belati. Fidèle à lui-même, le chef de l'État a profité de l'occasion pour lancer quelques piques à ses opposants et critiques.

Après avoir évoqué encore une fois, un complot visant à affamer le peuple, Kaïs Saïed s’est tourné vers son nouveau sujet favori : les syndicats. Il a, sans nommer l’UGTT ou les autres structures similaires ou affiliées, considéré qu’il n’y avait pas lieu de parler d’accords sociaux conclus dans le passé.

« L'État n'est pas gouverné par des procès-verbaux. Il y a des lois, des décrets et des arrêtés… Il y a des lois, des décrets et des arrêtés. Il y a bien évidemment les circulaires… On nous parle d’accord et de procès-verbaux. Ils se transforment en lois. Ceci est inconcevable. Il y a un État de droit et non de procès-verbaux », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Agriculture n’a fait qu’affirmer les dires du président en lançant quelques « Exactement ! ». La scène qui ne dure que quelques secondes nous révèle les intentions du pouvoir en place au sujet des accords sociaux conclus dans le passé : ils finiraient tout simplement à la poubelle.

Le chef de l’État a considéré que ces accords étaient dépourvus de valeur juridique. Pour lui, seule la loi prime. Il a continué en insistant sur l’importance du travail. L’attitude du ministre de l’Agriculture et le soutien exprimé envers cette prise de décision nous indiquent que le gouvernement de Najla Bouden adoptait la même politique que celle du président. L’UGTT et autres structures syndicales et professionnelles devraient ainsi s’attendre à des surprises.

S.G