Masmoudi : le droit dopposition est garanti pour chaque député, mais plus sous lancienne forme

Le député Saber Masmoudi, président du bloc « Al Ahrar », est intervenu, lundi 20 mai 2023, dans l’émission Expresso, présentée par Wassim Ben Larbi et diffusée sur les ondes d’Express FM.

Il a commencé par expliquer que le bloc « Al Ahrar » compte 19 membres indépendants et se soumet à la décision de sa majorité, précisant que les députés du bloc n’ont pas d’expérience en politique ni de précédente activité partisane.

« Pour aller vite et entamer le travail législatif, les élus veulent mettre en place et rapidement toutes les structures de l’Assemblée, il y a une entente générale pour aller dans ce sens. Le processus électoral sera lancé demain pour finaliser la composition des commissions parlementaire. Une fois cela fait elles devront, dans les trois jours, se réunir pour élire leurs présidents, leurs vice-présidents et les rapporteurs. Notre bloc sera représenté dans toutes commissions à raison de un ou deux députés », a-t-il ajouté.

Saber Masmoudi a enfin souligné que le droit d’opposition est garanti pour chaque député, mais plus sous l’ancienne forme où un corps peut se présenter comme opposé au gouvernement et présider une commission en tant que tel.

On rappellera que le 16 mai dernier, les députés ont voté une proposition visant à calculer la part de chaque bloc et la part totale des indépendants au sein des structures de l’assemblée. Cette proposition a obtenu la majorité absolue avec 100 voix pour, une voix contre et zéro abstention.

La proposition disposait que l'obtention d’un siège au bureau de l’assemblée nécessite la présence de 17 députés, qu'ils appartiennent ou non à des blocs parlementaires, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 32 du règlement intérieur, en tenant compte de cette condition lors de l'attribution des parts.

Les députés indépendants avaient alors vivement condamné le texte estimant qu’il réduira leur représentation au sein des structures parlementaires et des comités. Ils ont quitté la séance plénière après plusieurs interventions dans lesquelles ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme un dépassement et une manipulation grave du règlement intérieur, selon les termes du député Hichem Hosni.

Saber Masmoudi a affirmé que le différend a été dépassé et que les élus ont convenu de faire en sorte que le travail législatif puisse être lancé dans les plus brefs délais.

M.B.Z