Nabil Hajji : le peuple tunisien doit rejeter cette situation et revendiquer la démocratie

Le secrétaire général fraîchement élu d’Attayar, Nabil Hajji, est revenu, mardi 16 mai 2023, sur plusieurs sujets d’actualité dont la situation socio-économique de la Tunisie et le programme de réforme que son parti tend élaborer.

Invité d’Elyes Gharbi dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, il a signalé que le conflit politique avait donné lieu à un rejet de la démocratie dans l’inconscient collectif et une association de cette notion avec l’absence de prospérité.

Il a noté, toutefois, que ceux qui pensent que l’accomplissement social serait réalisable sous la dictature avaient faux. « Le sauveur bienveillant ou encore la dictature juste ne sont que rêves ! », a-t-il déclaré rappelant que son parti considère le 25-Juillet un coup d’État constitutionnel.

Le politicien a souligné la nécessité d’interagir avec le peuple tunisien et de prêter attention à ses attentes et revendications sociales et non « populistes ». « Certains partis ont tiré profit de plusieurs mouvements sociaux pour marquer le coup. Ce n’est point notre objectif », a-t-il affirmé notant que le rôle de son parti est de convaincre les Tunisiens de la contribution de la démocratie dans la prospérité sociale.

Interpellé sur l’alternative que propose Attayar pour changer la donne, Nabil Hajji a avancé que la solution serait dans le fait d’encourager le peuple tunisien à rejeter la situation actuelle à exiger une démocratie et revendiquer de vraies réformes.

N.J.