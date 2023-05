Affaire Sahbi Atig : les révélations du comité de défense

L’épouse de Sahbi Atig, Zeineb Mraihi a indiqué que ce dernier avait entamé une grève de la faim sauvage et qu’elle le soutenait dans ses choix. Sahbi Atig, figure du mouvement Ennahdha, avait été interpellé à l’aéroport Tunis-Carthage dans la matinée du samedi 6 mai 2023. Il a fait, par la suite, l’objet d’un mandat de dépôt.

S’exprimant lors d’une conférence de presse du comité de défense de Sahbi Atig tenue le 16 mai 2023, Zeineb Mraihi a expliqué que l’interpellation de son mari a eu lieu alors qu’il s’apprêtait à voyager pour participer à une conférence internationale interparlementaire. Il avait reçu une invitation pour y assister. Zeineb Mraihi a indiqué que son mari n’avait pas tenté de fuir la Tunisie. Son époux a assuré qu’il ne mettra fin à sa grève de faim qu’en cas de sa libération ou de son décès. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une affaire purement politique.





Zeineb Mraihi a indiqué que son époux avait fait l’objet d’un mandat de recherche alors qu’il habitait dans une maison se trouvant entre deux commissariats de police. Il était recherché alors qu’il se promenait dans la rue, qu’il allait au café et qu’il faisait ses courses. Il a été informé que son arrestation était liée à une affaire de vol ayant eu lieu en 2016. Un cambrioleur s’était introduit dans un domicile se trouvant à Cité Rafaha à la Mnihla. Sahbi Atig, quant à lui, habite dans une maison se trouvant aux Jardins d'El Menzah. Sa femme a insisté sur ce point. Elle a, aussi, précisé que le cambrioleur a reconnu avoir volé seulement 60.000 dinars.













« Il a indiqué qu’il ne connaissait pas la maison. Il a dit cela à la date du 5 mai 2023. Il a assuré qu’il ne connaissait pas l’identité du propriétaire de la maison. Ce jeune homme (le cambrioleur) a été interpellé dans le cadre d’une affaire de drogue. Il a été interpellé vers la fin du mois d’avril… Par la suite, il a décidé de révéler qu’il avait cambriolé une maison aux Jardins d’El Menzah et qu’il s’agissait du domicile de Sahbi Atig… Il y a plusieurs contradictions entre ses déclarations », a-t-elle ajouté.

Zeineb Mraihi a expliqué que le cambrioleur avait indiqué, en 2016, avoir volé 60.000 dinars. Le propriétaire a été identifié par la police et il a reconnu que l’argent lui appartenait. Le voleur a écopé d’un an d’emprisonnement dans une maison de correction. Il a été libéré en 2017. Sept ans après, il a été interpellé dans le cadre d’une affaire de drogue et a changé de récit au sujet du vol. Il a indiqué que la maison ayant fait l’objet du cambriolage était en vérité celle de Sahbi Atig. Il a, aussi, indiqué lors de l’une de ses auditions qu’il ne connaissait pas le montant exact qu’il avait dérobé.

« Il a, également, dit avoir reçu des instructions lui interdisant de révéler que la maison ayant fait l’objet du vol était celle de Sahbi Atig… Il a affirmé avoir reçu la visite de Sahbi Atig à la maison de correction… Mon époux m’a affirmé que la cellule dans laquelle il se trouvait actuellement avait été préparée depuis longtemps… La même personne enquête dans les affaires de drogue et de vol… On affirme que mon époux est propriétaire d’une station-service... Il possède trois palais… Il détient des terrains acquis auprès de l’Agence foncière d'habitation… Il s’agit de fausses informations… On a même affirmé que mon époux a entamé une procédure de divorce », a-t-elle ajouté.





Zeineb Mraihi a indiqué que sa fille, vivant à l’étranger, a fait l’objet de convocations de la part de la police. Elle a indiqué que les agents de police supposés être impliqués dans l’affaire n’ont pas été convoqués. Elle a expliqué que les autorités judiciaires n’ont pas contacté la maison de correction pour vérifier si son époux s’y était rendu ou non. Elle a appelé la ministre de la Justice, Leila Jaffel, à ouvrir une enquête à ce sujet et à faire le point sur les biens en possession de Sahbi Atig.

Par la suite, l’avocat de Sahbi Atig, Mohsen Sahbani, a indiqué que son client était certain de son innocence. Il a démenti le vol d’un million et demi de dinar du domicile de ce dernier. « Il n’y a aucun lien entre Sahbi Atig et le domicile ayant fait l’objet du cambriolage », a-t-il affirmé. Son client a indiqué à la police n’être jamais passé par la rue dans laquelle se trouve la maison en question. « De plus, les cambrioleurs ont été interpellés en flagrant délit. La police technique s'est rendue à la maison et les cambrioleurs ont identifié la maison. L’un des habitants de celle-ci a reconnu être le propriétaire de la somme d’argent dérobée », a-t-il relevé.



L’avocat a expliqué que son client était accusé d’avoir contraint le voleur à faire un faux témoignage. Mohsen Sahbani a pointé du doigt les incohérences dans l’affaire et les P.V liés à l’enquête. Selon lui, le voleur a indiqué lors de certaines auditions qu’il ne connaissait pas l’identité du propriétaire du domicile qu’il avait volé. Dans d’autres, il dit être en possession de cette information et que Sahbi Atig lui avait demandé de ne pas divulguer la chose.





L’avocat de Sahbi Atig a, également, indiqué que le vol concernait une somme n’excédant pas les 60.000 dinars. Il a expliqué que la somme avait été évaluée par la douane. Le voleur a, lors de certaines auditions, assuré qu’il ne connaissait pas la valeur de la somme dérobée. L’avocat a assuré qu’il n’y a pas eu de vol d’un million et demi de dinars. Il a estimé que l’affaire était politique.

« Sahbi Atig a voyagé en octobre 2022. Il est revenu. S’il voulait quitter le pays. Il ne serait pas retourné en Tunisie… Il a reçu une invitation de la part du Forum islamique parlementaire international… L’accélération du traitement de cette affaire vise seulement à l’arrêter… Il a fait, au début, l’objet d’une consultation alors qu’il était à l’aéroport… Il a, par la suite, était informé qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche », a-t-il ajouté.

Mohsen Sahbani a indiqué que la direction de la prison suivait son état de santé. Il a évoqué des perturbations au niveau de la pression artérielle et du taux de glycémie.

Notons que Abdellatif Mekki était, également, présent lors de la conférence de presse, mais qu'il ne s'était pas exprimé au sujet de l'affaire.

