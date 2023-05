Annie Kabla : Djerba n’est pas que tourisme !

Annie Kabla, très active au sein de la société civile de Djerba ainsi que dans l’organisation du pélérinage de la Ghriba, est intervenue, samedi 13 mai 2023, avec Mourad Zeghidi sur les ondes d’IFM, pour dénoncer le traitement consacré par le gouvernement à l’attentat de la Ghriba à Djerba.







Annie Kabla a indiqué : "A la suite de l’attaque terroriste de la Ghriba, il n’y a que le ministre du Tourisme qui s’est rendu sur place Cela est inadmissible. Djerba n’est pas que tourisme, d’autant plus que l’opération a un aspect sécuritaire. Cela concerne tout l’Etat. J’ai apprécié le premier communiqué du ministère de l’Intérieur, mais, par la suite tout le traitement a été foireux. Aucun journaliste de Djerba n’a été convié au point de presse oraganisé par le ministère de l’Intérieur”, soulignant dans ce contexte, le mécontentement et la déception des habitants d’el Hara à Djerba.





Mardi vers 20h30, des coups de feu ont été entendus aux alentours de la synagogue de la Ghriba. La brigade antiterroriste (BAT) et les militaires sont intervenus et un hélicoptère a sillonné le ciel. Les forces de sécurité ont confiné visiteurs et pèlerins dans la synagogue et ont encerclé les lieux en prévision d’un autre assaut.

Selon la version du ministère de l’Intérieur, l’assaillant était un agent de la Garde nationale affecté au Poste maritime d’Aghir Djerba. Après avoir tué son collègue, il s’est emparé de son arme et de ses munitions. Il a ensuite essayé de s’approcher des alentours de la synagogue de la Ghriba et a tiré des coups de feu aléatoires vers les unités sécuritaires déployées sur les lieux. Celles-ci l’ont empêché d’y parvenir et l’ont éliminé.

L’attaque a fait trois victimes parmi les agents sécuritaires. Deux visiteurs – de nationalités tunisienne et française et âgés respectivement de trente et 42 ans – sont, également, morts. Huit blessés ont été transférés à l’hôpital.

L’ancien ministre du Tourisme a assuré qu’il avait reçu plusieurs messages de soutien et a souligné la nécessité de serrer les rangs davantage en cette période. « C’est l’occasion de mettre la main dans la main », a-t-il déclaré.









