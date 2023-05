Le DGA de Tunisie Autoroutes s'explique au sujet des agents renvoyés

Le directeur général adjoint de la société Tunisie Autoroutes, Jamel Oueslati, a nié, lundi 8 mai 2023, le renvoi de 270 employés. Et d’expliquer : « L’usage du mot licenciement est trop fort puisqu’il n’est pas applicable à la situation actuelle. Il s’agit de la fin de contrats à durée déterminée (CDD), conformément à la législation en vigueur. La société a, juste, mis fin à ces contrats », en spécifiant que cela concerne seulement 150 à 170 agents.

Dans une interview téléphonique accordée à Malek Khaldi dans l'émission La Matinale sur Shems FM, a affirmé : « Nous avons appliqué la loi. La direction générale doit appliquer la loi ! », en spécifiant que la société a appliqué la Loi n°62 de 1996. Il répondait à l’interpellation de l’animateur selon laquelle les employés et l’Union régionale du travail de Sfax considèrent qu’il s’agit d’un renvoi et sans préavis après quatre années de service au sein de l’entreprise.

Le DGA a précisé dans ce cadre : « ce sont des contrats de trois à six mois renouvelables, mais sans dépasser les quatre ans, conformément à la loi. Le principe étant que, pour un recrutement définitif, il faut participer à un concours ».

Et de noter : « La loi permet cette flexibilité (l’autorité de tutelle permettant temporairement une dérogation, ndlr), pour dépanner les entreprises publiques lorsqu’un concours n’est pas possible, la continuité du service public étant la priorité », en énumérant des facteurs pouvant entraîner le recours à cette solution pour Tunisie Autoroutes comme un retard de la mise en service d’une autoroute ou la non-allocation de budget...

M. Oueslati a, en outre, souligné que les intéressés ont été prévenus depuis le mois de février de la fin de leurs contrats.

Et d’ajouter : « Nous avons eu l’autorisation de l’autorité de tutelle pour organiser un concours national externe. Ils peuvent y participer ». Et de rappeler que la société cherche des personnes expérimentées, ce qui augmente leur chance de recrutement, en augmentant la bonification.

Le responsable a avoué, en réponse à une interrogation de l’animateur, que la société a recruté définitivement certains employés sans passer par la case concours, sous la pression de la partie sociale. Or, le Contrôle général des finances a conclu que les recrutements effectués étaient contre les principes de concours notamment la transparence et l’équité, a-t-il assuré. Selon ces mêmes résultats, qui leur sont parvenus début 2023, les recrutements effectués ont concerné les amis et les familles de la partie sociale ainsi que de hauts cadres de la société.

Suite à ces révélations, des salariés sont passés devant le conseil de discipline alors que les responsables impliqués ont été suspendus.

