Bassem Trifi : l'initiative du quartet est prête

Le président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a affirmé, jeudi 4 mai 2023, que l’initiative du quartet – UGTT, LTDH, Onat et FTDES – était fin prête notant que l’annonce se ferait dans deux ou trois semaines.

Invité de Malek Khaldi dans la Matinale de Shems FM, il a indiqué que le quartet attendait le moment opportun pour dévoiler le contenu de cette initiative et la présenter au pouvoir en place.

Me Trifi a avancé que la feuille de route avait été élaborée par une panoplie d’experts et de compétences dans l’optique d’une sortie de crise dans un cadre consensuel et participatif.

« J’espère que la présidence de la République prendra en considération cette initiative et l’examinera avant d’émettre un avis là-dessus (…) J’appelle, d’ailleurs, le chef de l’État à l’étudier », a-t-il déclaré notant que les composantes du paysage politique et de la société civile qui ont eu l’occasion de consulter les grandes lignes de cette initiative l’approuvent.

Revenant sur l’esprit général de l’initiative de dialogue, Bassem Trifi, a avancé que celle-ci portait essentiellement sur la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale capable de sortir le pays de la crise économique, trouver des solutions aux finances publiques et les problèmes avec le FMI et d’endettement, l’assainissement du climat politique et du cadre législatif en annulant le décret 54, en révisant le décret 55, en créant une nouvelle instance pour les élections, en instaurant la Cour constitutionnelle et en organisant une élection présidentielle en 2024.

Interpellé sur le devenir du Parlement, le président de la LTDH a précisé que le quartet n’avait pas encore discuté de ce point notant qu’organiser de nouvelles élections législatives pourrait se faire si tout le monde se met d’accord sur la question. « Conformément aux dispositions de la constitution de 2022, le pouvoir législatif n’a aucune prérogative », a-t-il signalé.

Lundi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a insisté sur la volonté du quartet de présenter son initiative au président de la République notant que celle-ci serait lancée sous l’appellation « la Tunisie de l’avenir ».

L’UGTT a lancé, en janvier, une initiative de sauvetage avec trois partenaires nationaux : l’Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux.

N.J.