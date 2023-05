Mekki : l’Italie aurait dû être à la merci de la Tunisie !

Le dirigeant au sein du mouvement Echaâb, Haykel Mekki a indiqué, mardi 2 mai 2023, lors de son passage avec Khouloud Mabrouk sur les ondes d’IFM, qu’en d’autres temps, l’Italie aurait dû être à la merci de la Tunisie, comme c’est le cas pour la relation entre l’Allemagne et la Turquie.





Haykel Mekki a affirmé que la Tunisie doit tirer profit de sa position géographique, dans la mesure où elle constitue une passerelle pour l’Italie. “La Tunisie est le point le plus proche de l’Italie. Elle constitue le meilleur passage pour les Subsahariens. Cependant, elle n’a pas à jouer le garde-frontières pour les Italiens et l’Europe”, affirme-t-il.





Il a poursuivi en indiquant que la Tunisie aurait pu tirer profit de la question migratoire et en faire un point de développement. “La Tunisie n’est pas en position de faiblesse, mais en position de force. La Tunisie peut imposer ses conditions et elle est libre de faire ce qu’elle veut de son territoire”, souligne-t-il.





Notons que l’Italie axe ses efforts pour réduire les flux migratoires depuis la Tunisie. Dans l’une de ses multiples déclarations à ce sujet, e vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani a évoqué la question de la migration irrégulière vers l'Italie depuis la Tunisie. Il a rappelé la tenue d'une réunion à ce sujet avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar et le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, Olivér Várhelyi, dans le but d'identifier les instruments, y compris financiers, permettant d'arrêter les flux migratoires depuis la rive sud de la Méditerranée vers sa rive nord.













S.H